Yokasta Valle insiste en desafío a la estadounidense capaz de noquear en siete segundos

El próximo paso de la boxeadora costarricense Yokasta Valle será intentar unificar el título de las 105 libras, tras defender con éxito el sábado su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ante la mexicana Elizabeth López.

Hasta el momento, Yokasta no ha podido cumplir con su objetivo, ante la negativa de la estadounidense Seniesa Carmen Estrada de subir al cuadrilátero con ella y exponer su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Valle incluso viajó en tres ocasiones a los Estados Unidos, donde la retó personalmente, ante su público, con el fin de que la californiana de 29 años aceptera su desafío, pero hasta ahora todo ha sido en vano. No obstante, la tica tiene claro que tarde o temprano tendrá que enfrentarla.

Mientras Yoka derrotaba anoche a López por decisión, Estrada, quien tiene el récord personal de haber noqueado en siete segundos a la estadounidense Miranda Adkins, el pasado 24 de julio del 2020, también entraba en acción para salir victoriosa frente a la guatemalteca Maria Micheo Santizo, a la cual venció por la vía rápida en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Yokasta Valle busca por todos los medios enfrentarse a Siniesa Estrada, la campeona Mundial de las 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. (Alonso Tenorio)

Llegó a 25 peleas, con 10 victorias en fila y defendió su título mundial con éxito al derrotar a la mexicana Elizabeth López. ¿Qué significado tiene para usted?

Tener esta racha de 10 peleas sin perder es algo que me motiva más. Me motiva a seguir hacia adelante. Ahora viene Fin de Año y tendremos unos días de descanso, pero pronto debemos continuar entrenando porque vienen muchísimas cosas más y entre ellas seguir buscando la pelea con Siniesa Estrada, para unificar títulos mundiales, que es nuestro objetivo.

¿Sigue siendo la estadounidense Siniesa Estrada su principal objetivo?

En cualquier momento se va a dar, eso se lo digo. Ella dijo, que la próxima pelea que iba a tener era conmigo. Nosotros como equipo tenemos paciencia, sabemos que esa pelea se va a dar, por lo que no queda más que seguir entrenando fuerte y apenas lo diga vamos a estar listos.

¿Por qué considera que ella no ha querido aceptar el reto?

No sabemos, pero tenemos claro que ella aceptará en cualquier momento. Ella había dicho que nadie quería pelear con ella; yo siempre estuve dispuesta. Fui tres veces a los Estados Unidos a retarla y siento que vergüenza tiene que darle. El que yo fuera hasta allá y que no aceptara. Me parece que ya es hora. Siniesa tiene que aceptar mi reto.

¿De alguna manera le preocupa que Siniesa tenga un récord de haber noqueado a una rival en solo siete segundos?

No, ese nocaut, no. Ella peleó con una boxeadora que ni siquiera era boxeadora. Uno analiza el récord de la rival y nada que ver. Ha peleado con campeonas, pero como que le entran con miedo, por el hecho de ser patrocinada por Golden Boy Promotions, pero yo no. Le tengo respeto como campeona, pero en el ring yo igual soy una campeona y sé que puede ganarle a Siniesa Estrada.

Pelea complicada

¿Cuál es el análisis que hizo, junto con su equipo, sobre el triunfo ante la mexicana Elizabeth López?

Era merecedora de la tercera defensa, obviamente no estaba peleando con cualquiera. Estaba peleando con la número uno de México, pelea mandatoria. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero gracias a Dios con todo el trabajo que hicimos pudimos llevarnos la pelea, complicada, pero la pudimos ganar.

Fue un combate complicado, incluso por el momento se recurrió a los cabezazos y empujones.

La rival era pequeña, por lo que fue complicada, pero pudimos llevar la distancia. Sabíamos que iba a ser ese tipo de combate donde no podíamos descuidarnos, porque había que tener cuidado con los cabezazos, pero por dicha el réferi estuvo muy atento y pudo llamarle la atención para que no diera esos cabezazos, a pesar que ella insistía en esa estrategia, por lo que tuvimos que sacar todo lo que conocemos del boxeo, boxeando a la media y a la larga distancia.

¿Cuál fue la clave para derrotar a López?

Siempre intenté golpearla fuerte, utilizar el jap, la recta, siempre con la intención de lastimarla y que no pudiera utilizar su estrategia. Siempre le hice caso a mi esquina que insistía en utilizar el jap, el upper. Luis Escorche me dio unas excelentes indicaciones a la hora de enfrentar la pelea.

¿Cómo fue para usted volver a pelear con público?

La verdad, muy motivada. Lo primero es agradecer a todos los que fueron a la pelea, se los agradezco, sentir ese cariño, todos gritando ‘Yoka’ creánme que me dio más ánimo, más fuerza; me encanta pelear en Costa Rica, me encanta cuando nuestro presentador (Rafael Soto) grita ‘¡Que retumbe el BN Arena!’

¿Cómo toma el patrocinio de la marca BYD y el obsequio de un vehículo?

Es coronar un sacrificio de tantos años y hoy se ve plasmado tanto esfuerzo. Le agradezco a la marca ByD por su apoyo y este gran regalo.

¿Sabe manejar, tiene licencia?

Sí, claro, sé manejar (sonríe), aunque aún no tengo licencia. Pero ahorita la saco.