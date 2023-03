Yokasta Valle está a las puertas de su pelea más esperada

Los astros parecen alinearse a favor de la boxeadora costarricense Yokasta Valle, quien en los últimos años retó ante su público y mediante las redes sociales a la estadounidense Siniesa Estrada, de quien incluso llegó a insinuar que le tenía miedo.

Sin embargo, la hora de la verdad está próxima a llegar, luego que Yoka defendiera con éxito el sábado sus títulos mundiales de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al derrotar a la mexicana Jessica Basulto, por decisión unánime.

Mientras, Siniesa venció, casi simultáneamente, a la alemana Tina Rupprecht (con quien Yokasta perdió su última pelea en 2018) para arrebatarle su título y unificar los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ahora, tanto Valle como Estrada tienen dos coronas y el enfrentamiento parece inevitable, pues la ganadora de esa reyerta se convertiría en la monarca absoluta de la división y posiblemente la mejor libra por libra de su categoría y quizás de la historia del boxeo femenino.

Retarla en casa Copiado!

Yokasta, de 30 años y quien llegó a 28 peleas ganadas y dos derrotas, con 15 victorias consecutivas, tendría al frente a la Superbad, también de 30 años y con 24 triunfos al hilo, quien se mantiene invicta y es una de las pugilistas de mayor nivel en los Estados Unidos.

”Ella tiene dos títulos y yo tengo dos, obviamente queremos enfrentarla, ya lo hemos dicho y vamos por ella”, aseguró Valle, tras vencer a Basulto en transmisión de Canal 7.

Incluso, la tica recientemente viajó a Los Ángeles California, Estados Unidos, donde desafió a Estrada, de quien dijo no tener miedo y estar lista para enfrentarla.

“Siniesa en sus redes sociales dijo que nadie quería pelear con ella, que les deberían quitar el título a las campeonas y yo me dije: ¿Cómo? Yo quiero pelear con ella y vine acá, a su casa, a retarla. Ella sabrá si me acepta o no. Estoy lista, peleemos. Sos una gran campeona, yo soy una campeona y creo que daríamos un buen espectáculo”, aseguró Valle.

Por su parte, Estrada, en el previo a su combate con Rupprecht, admitió por primera vez en público su deseo de medirse a Yokasta, una vez que lograra vencer a la teutona.

La estadounidense de alguna manera tiene sangre en el ojo, pues tras la firma de Yokasta con Golden Boy Promotions ella decidió romper relaciones con la promotora, pues de alguna manera no estuvo de acuerdo en compartir los reflectores del público con la costarricense.

Dominance from beginning to end for Seniesa Estrada 👊 #RamirezCommey pic.twitter.com/qHY5ayBxPq — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 26, 2023

“Para mí la pelea ante Ropprecht fue una de las más importantes en mi carrera, porque significó la oportunidad de unificar un título mundial. Después de esto quiero ir tras la otra campeona de la división y tener mi primera pelea indiscutible para tener todos los cinturones de la división”, dijo Estrada.

Al ser consultada por los medios de comunicación qué significa vencer a Yokasta, quien hoy es la protegida de Golden Boy Promotions, organización de la cual ella se separó el año anterior, fue contundente al declarar “sería mucho más dulce”.

Yoka y su promotor Mario Vega, en caso de que la pelea no se llegue a programar en los próximos meses, también estarían explorando pelear en una nueva división, tras ganar cetros en las 102, 105 y 108 libras.

Valle podría incursionar en las 112 libras para enfrentar a la actual campeona, la estadounidense Marlen Esparza, una de las peleadoras más completas de la división y quien fue la primera medallista olímpica de boxeo para Estados Unidos en las justas de Londres 2012.