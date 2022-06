Yokasta Valle es la nueva pupila de Óscar de la Hoya

Con una enorme sonrisa, la boxeadora costarricense Yokasta Valle les dio una gran noticia a todos sus seguidores, “estoy muy feliz”, les dijo al comunicarles que vuelve a subir al ring.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, donde se entrena para sus próximos combates, Yokasta Valle compartió un video donde informó de que pelea el sábado ante la estadounidense Lorraine Villalobos.

Yokasta Valle hará la quinta defensa de su título de campeona mundial en las 105 libras. "He soñado mucho con esto. Yo siempre decía que quería pelear en Estados Unidos". (Cortesía )

“Voy a tener mi quinta defensa del título mundial”, afirmó Valle, quien será parte de la cartelera del combate estelar entre Jaime Munguía y Jimmy “Kilrain” Kelly en duelo pactado a 12 rounds, en la categoría supermediano, que se efectuará en el Honda Center de Anaheim, California.

[ Yokasta Valle es la mejor del mundo: ‘Es un sueño hecho realidad’ ]

Yokasta tenía preparada para después lo mejor de la noticia; ahora es una de las pupilas de Óscar de la Hoya, pues la tica firmó con Golden Boy Promotions, empresa que pertenece al exboxeador.

“Firmé un contrato con Golden Boy, eso es un gran logro para el boxeo femenino, porque es algo que no se da mucho y que Golden Boy me diera un contrato me tiene feliz y emocionada”, expresó la pugilista.

Valle, quien es la campeona mundial en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), destacó que Golden Boy le ofreció cuatro peleas.

“Estoy muy feliz, estamos haciendo el cambio y por eso lucho día a día, porque sí se puede hacer la diferencia”, mencionó la tica.

La nacional, quien el 25 de marzo defendió su título ante la japonesa Sana Hazuki, se preparaba para combatir este 24 de junio contra la vietnamita Thi Thu Nhi Nguyen, campeona del mundo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en lo que sería un duelo de unificación de títulos, pero el choque de momento no se va a dar.

“La pelea fue pospuesta porque ella no tiene visa de trabajo en Estados Unidos y entonces hay que esperar. El combate se va a dar, pero más adelante, solo me queda tener paciencia”, señaló Yokasta.

Sobre su preparación, la tica aseguró estar muy fuerte, muy bien preparada física y mentalmente.

La cartelera en el Honda Center de Anaheim, California y donde estará Valle, se inicia a las 6 p. m. hora de Costa Rica y será transmitida por DAZN, un servicio de streaming, dedicado a los deportes y que por lo general ofrece transmisiones en vivo.