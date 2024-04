Yokasta Valle: ‘Después de la pelea no podía dormir’

La pugilista Yokasta Valle, aun con las maletas en su automóvil, luego de un vuelo de más de siete horas desde Estados Unidos, confesó que las noches tras la pelea ante Seniesa Estrada se le hicieron interminables.

Aún repasa en su mente la pelea. El momento del cabezazo, el corte en su ceja derecha y la discutida derrota por decisión que aún le cuesta asimilar.

No obstante, de regreso a nuestro país, Yoka se siente tranquila y hasta aprovechó para desayunar un gallopinto después de tres meses.

Yokasta Valle Álvarez y representante Mario Vega aseguran que intentarán por todos los medios que Seniesa Estrada dé la revancha. (MARVIN_CARAVACA)

“La verdad, no entendí por qué me pasó eso (la derrota). Hicimos un campamento perfecto, cumplimos al pie de la letra la estrategia y siento que ganamos la pelea. Estamos tranquilas y solo esperamos que mi promotor, Mario Vega, pueda pactar la revancha”, comentó Valle.

Yoka, quien esté mismo viernes se quitará las siete puntadas por la herida en su ceja derecha, explicó que su deseo es pelear nuevamente y espera que sea ante Estrada el próximo 13 de julio en el Estadio Nacional, como ella añora, aunque no descarta enfrentarse a otra rival en los próximos meses.

.”Me siento feliz por el recibimiento del público. Vine al país y la gente aún me llama campeona a pesar de que perdí la pelea. Aquí estoy con la frente en alto a pesar de la derrota y fue a ella a quien le levantaron la mano. Esperemos que se pueda hacer la revancha acá en Costa Rica para demostrarle al público que me apoya y sé que mi promotor, Mario Vega, ya tiene fecha para mi próximo combate”, dijo Valle.

Yokasta Valle está agradecida por el apoyo de la gente

La pugilista aseguró que desde el viernes anterior, cuando cayó ante Estrada, volvió a mirar la pelea en varias oportunidades y está segura de que no perdió, a pesar de la opinión de los jueces. Y está aún más segura por la reacción de las personas alrededor del ring que la aplaudieron al concluir la contienda.

”No gano nada con decir que yo gané la pelea o que me la robaron (la palea). Ella fue quien ganó, quien tiene los títulos. Pero mientras la gente me apoye, sienta lo mismo que yo (que derrotó a Estrada), estoy más que satisfecha. Sé que me puedo volver a convertir en campeona mundial. Es bonito saber que incondicionalmente las personas están en las buenas y las malas”, agregó Valle.

Yoselyn Sánchez y su madre Vanessa Solís, llegaron desde Alajuelita para conocer a Yokasta Valle. (MARVIN_CARAVACA)

La boxeadora nacional insistió que está tranquila por lo realizado en el cuadrilátero, pero más aún porque la gente puede juzgar lo que sucedió y sacar sus conclusiones.

El campamento fue perfecto, se cuidó cada detalle como en toda pelea. Siento que me pasó lo mismo que en Alemania (perdió ante Tina Rupprecht en una decisión controversial), pero en esta ocasión la gente la vio y pudo juzgar lo que sucedió. Solo nos queda levantar la cabeza, aceptar la decisión de los jueces y es parte de la vida. A mí no me gusta perder, pero esto no termina aquí”, manifestó Valle.

Sobre el cabezazo, Yoka declaró que la acción de su rival cambió el rumbo de la pelea, al tener que cambiar su estrategia. Incluso su esquina pudo pedir que se detuviera el combate en el cuarto round si no podían parar el sangrado. No obstante, decidieron ir hasta el final en busca de la victoria.

”No veía por mi ojo derecho, debido a la sangre, pero tenía que seguir. Uno como atleta se debe al público, al espectáculo y si al final todos lo disfrutaron, estoy más que satisfecha. Al día siguiente me levanté temprano y analicé lo sucedido, qué hubiese hecho para ganar o qué dejé de hacer. Pero estoy segura de que hicimos lo mejor y el cariño de la gente me tiene motivada para lo que sigue”, enfatizó Valle.