“En el ballet se desarrolla la perseverancia, la disciplina y la resiliencia. Mis padres me enseñaron a tener continuidad en lo que uno hace y a pesar de los malos momentos hay que seguir. Esas cualidades me las recalcaron mientras practicaba ballet y por eso cuando el doctor me dijo, después de la operación, que no volvería a hacer deporte competitivo, fue como un shock para mí. Por eso me di a la tarea de encontrar un deporte que practicar como siempre lo había hecho”, comentó Ortuño.