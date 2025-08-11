Otros deportes

Vea las inhóspitas condiciones con las cuales batalló Warner Rojas en el reto del ‘Leopardo de las Nieves’

El montañista Warner Rojas luchó contra vientos de más de 60 kilómetros por hora, a más de 6.000 metros de altura, en Asia Central

Por Juan Diego Villarreal
Warner Rojas muestra las difíciles condiciones en el Pico Lenin







Warner Rojas‘Leopardo de las Nieves’Pico Lenin
