Vea el conmovedor gesto deportivo en el Mundial de Atletismo que le da la vuelta al mundo

Los amantes del atletismo quedaron admirados por el gesto de fair play y deportividad que protagonizaron este sábado 13 de setiembre los atletas Tim Van de Velde, de Bélgica, y Carlos San Martín, de Colombia.

Durante la tercera serie de las eliminatorias de los 3.000 metros con obstáculos, el corredor cafetero Carlos San Martín quedó relegado a la última posición tras sufrir una fuerte caída al saltar uno de los obstáculos.

Están bravos esos obstáculos 🤕 pic.twitter.com/Vhry6F4ckr — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 13, 2025

Luego de saltar el obstáculo, instantes antes de finalizar la prueba en el penúltimo lugar, tras sufrir también una caída, Van de Velde miró hacia atrás. Al observar los problemas físicos y el esfuerzo de San Martín, quien corría cojeando, tomó la decisión de retroceder para asistirlo.

Lo ayudó abrazándolo, de manera que ambos cruzaron juntos la meta, ante los aplausos de los espectadores en el Estadio Olímpico de Tokio, donde desde este viernes se celebra el Campeonato Mundial.