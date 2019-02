“A mí en competencia la gente me conoce y me colabora. A pesar de no ser ciclista élite o tener equipo como Federico Ramírez o Paolo Montoya, las personas me apoyan y me brindan asistencia. Además, personas como Rafael Pacheco, quien organiza la Copa Endurance y Copa el Desafío, me ayuda con la inscripción y hasta me ha prestado tiendas de campaña para dormir”, recordó Blandón.