Un imponente Emilo ‘Milo’ Valverde da cátedra al dominar exigente campeonato en Panamá

Emilio 'Milo' Valverde ganó este domingo el Campeonato TCR Panamá, a bordo de un Hyundai Elantra N, del equipo Motorsport de Panamá.

El piloto costarricense Emilio Milo Valverde se coronó este domingo 26 de octubre monarca del primer Campeonato TCR Panamá, que finalizó este fin de semana en el nuevo autódromo de Panamá.

Milo, quien compitió para el equipo Motorsport a bordo de un Hyundai Elantra N, fue el mejor piloto del TCR Panamá, un campeonato que agrupa vehículos con motor turbo de hasta 2.0 litros, con una potencia aproximada de 350 hp y tracción delantera.

Valverde, quien llegó como líder de la competencia, ganó el primer heat y obtuvo el segundo lugar en la segunda serie de la jornada final, demostrando que sigue vigente en el automovilismo de la región como uno de los mejores pilotos.

Roy Valverde, padre de Milo, comentó a La Nación que durante la temporada Emilio ganó la mayoría de las carreras y consiguió más pole positions, por lo que era el gran favorito para conquistar el campeonato.

“Este es un campeonato avalado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Por esta razón, también forma parte del TCR Global Newsroom, y sus resultados se destacan en la página oficial a nivel mundial. Todos los autos que compiten son idénticos y son revisados por comisarios internacionales”, explicó Roy Valverde.

La categoría también se corre alrededor del mundo, por lo que en Panamá participaron pilotos de Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, Puerto Rico, Guatemala y Venezuela, lo que la convierte en una competencia de gran nivel y alta exigencia.

Para la última largada de la temporada del TCR Panamá, Valverde tuvo que ajustar su vehículo al ser el piloto más rápido del certamen.

De acuerdo con la reglamentación, y por su condición de líder, se le ajustó el BoP (Balance of Performance), aumentándole 10 kg a los 40 kg de lastre que ya traía por sus triunfos (50 kg en total desde el inicio del campeonato).

No obstante, Milo se impuso en la primera largada y, en la segunda, cuidó el auto para imponer sus condiciones y asegurar el título, seguido por los panameños Luis Ramírez y Mario Bárcenas, quienes lo acompañaron en el podio.