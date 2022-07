Ultramaratonista Sandra Mejía termina la carrera más dura del mundo: ‘Literalmente fue infernal’

La ultramaratonista Sandra Mejía se mostró orgullosa de hacer historia al finalizar la denominada prueba de larga distancia más dura del planeta, tras completar 217 kilómetros. Cortesía: Sandra Mejía

Venciendo problemas estomacales. temperaturas de 50 grados Celsius en el desierto, así como el cansancio y el sueño, la ultramaratonista costarricense Sandra Mejía concluyó este miércoles, en horas de la noche, la Badwater Ultramarathon de 217 kilómetros, denominada la carrera extrema más dura del planeta.

Sandra, de 43 años, es la primera ultramaratonista tica en participar y concluir la prueba, con un tiempo de 45 horas, 8 minutos y 4 segundos (45:08:04). ocupando el puesto 68 en la general y 24 en la rama femenina, entre los 100 participantes que se aceptan tras ser elegidos por su currículo deportivo.

La prueba transita por el llamado Valle de la Muerte, en California, Estados Unidos, y conecta los puntos geográficos más bajo y alto de los Estados Unidos, excluyendo a Alaska y Hawái, por lo que sale de la Cuenca Badwater (–86 metros bajo el nivel del mar) y llega al Monte Whitney (4421 m s. n. m.) y con un total de 4.000 metros de ascenso acumulado. La prueba es toda por carretera asfaltada.

Aún reponiéndose de la exigente competencia, Sandra comentó a La Nación que a pesar del esfuerzo físicamente se encontraba muy bien y orgullosa de haber terminado, para la cual se preparó durante los últimos cinco meses.

“Estoy resucitando, me siento muy bien. Literalmente fue una carrera infernal, el calor llegó a los 50 grados, pero por dicha estaba bien aclimatada, no me afectó en la piel. Sin embargo, empezando tuve un problema estomacal serio y prácticamente tuve que correr Badwater sin ingerir líquidos”, relató Mejía a La Nación.

Sandra Mejía sufrió problemas estomacales durante gran parte de la prueba, pero aún así logró concluir la carrera. Cortesía. Sandra Mejía

“Por la situación estomacal no pude ingerir comida o bebida durante las primeras horas porque no lo aceptaba mi estómago. Al final de la prueba, ya logré ingerir manzanas, mandarinas y batidos de frutas, fue lo único que toleró mi cuerpo, de lo contrario habría sido peligroso”, añadió.

Experiencia increíble Copiado!

La ultramaratonista no dudó en señalar que fue una competencia de un nivel inigualable, donde se puso a prueba toda su experiencia en este tipo de carreras.

“Como al kilómetro 80 iba de quinta, pero al no haber ingerido alimento, por la situación estomacal perdí mucha fuerza y perdí posiciones. Sin embargo, la experiencia fue increíble. De todas las carreras que he hecho en mi vida, puedo asegurar que es la más dura que he hecho”, admitió Mejía.

“Es impresionante, estoy muy contenta. Venía por una meta, quería terminar con menos horas en carrera, pero al final duré más por el problema energético. Estoy muy contenta y orgullosa de ser parte de esta carrera. Ahora entiendo el por qué la selección de los corredores es tan exigente, porque atravesar el desierto es extremadamente duro”, admitió.

La atleta costarricense reiteró que estaba bien de salud y había empezado a comer alimentos sólidos y tomado mucho líquido para recuperarse de la prueba que logró terminar en forma exitosa.