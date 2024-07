Triatlón cerró jornada con el dominio de Cartago en los Juegos Nacionales

Cartago, Belén y San Carlos se convirtieron en los cantones más ganadores durante el primer día del triatlón de la edición 41 de los Juegos Deportivos Nacionales Guanacaste 2024, celebrado este sábado en Playa Tamarindo de Santa Cruz.

Entre estos tres cantones se llevaron 13 de las 18 medallas disputadas en las categorías Sub-23, Juvenil B (sprint) y Juvenil A (súper sprint). Las otras cinco preseas quedaron en manos de Alajuela, San José, Turrialba y Pococí.

El Comité Cantonal de Cartago conquistó cinco medallas, con una de oro y cuatro de bronce, mientras Belén se llevó un oro, una plata y dos bronces, seguido por San Carlos con dos platas y dos oros.

Por su parte, el Comité Cantonal de Alajuela logró un oro y una plata. San José sumó una presea dorada, mientras Turrialba y Pococí cerraron con una plata cada uno.

En la categoría Sub-23 femenina, Cartago obtuvo su primer lugar del día con Priscilla Portuguez, además de un bronce con Nicole Naranjo.

El podio lo cerró Fiorella Vega de Alajuela.

Portuguez ya había tenido la experiencia de estar en Juegos Nacionales, pero esta vez representó su primera presea dorada de forma individual.

“Son mis últimos Juegos, entonces cerrar con todo, era mi último chance y estoy muy feliz. Veníamos fuertes con el equipo, muy felices por todos los de Cartago”, comentó Portuguez a la periodista Fiorella Masís.

Mientras tanto, en masculino, el primer lugar quedó en manos de San José con Michael Valladares, seguido de David Hernández (Turrialba) y Pieter Hornstra (Cartago).

“Estoy muy contento, llevo tres años viniendo a Juegos Nacionales. Es el primer objetivo que tenemos todos en los comités cuando empezamos, y me ha costado dos años en los que he quedado en tercer lugar. Al fin este año se me dio con mucho esfuerzo y trabajo”, mencionó Valladares.

En Juvenil B femenino, se subieron al podio Valeria Arce, de San Carlos, con la medalla de oro, seguida por Daniela Céspedes (plata) y Akemy Corrales (bronce), ambas de Belén.

Triatlón con más preseas

En masculino, el ganador fue Gerald Rojas, quien le dio a Alajuela su oro del día; Sebastián Víquez se llevó la plata para Pococí y Jeancarlo Bolaños le dio el bronce a Belén.

“Esta vez el podio fue un poco diferente, pero por dicha se nos dio. En la bici tratamos de darlo todo, quedar sin piernas y luego bajar a correr duro, que es lo que más me gusta. Para mí, los Juegos son otra experiencia; representar al cantón y darles una medalla de oro es algo que me llena mucho de orgullo”, comentó Rojas.

En la categoría Juvenil A femenino, San Carlos hizo oro y plata con Victoria Arce y Sara Solís, respectivamente, mientras María Paula Navarro conquistó el bronce para Cartago.

“Son mis primeros Juegos Nacionales, muy contenta y agradecida con todos los entrenos. Gracias a mi entrenadora y mi familia”, expresó Arce, quien en el Campeonato Nacional fue segunda detrás de su compañera Solís, y en esta ocasión intercambiaron posiciones.

En masculino, el oro se lo llevó Sergio Campos de Belén, seguido por Santiago Miranda de San Carlos y Santiago Montenegro de Cartago.

Para el triatleta belemita, la medalla tuvo un significado extra, algo que se evidenció desde la llegada a meta cuando no pudo contener las lágrimas mientras su papá lo esperaba.

“Para mí fue demasiado, mi familia y yo entrenamos duro para esto. Y era sobre todo familiar, porque era para mi tía que descansa en paz y espero que justo ahora me esté viendo con la medalla de oro”, mencionó.

El triatlón de los Juegos Nacionales 2024 culminará el domingo con la prueba de relevos mixtos. En Juvenil A competirán Alajuela, Belén, Cartago y San Carlos; en Juvenil B lo harán esos mismos cantones, además de Turrialba, y en Sub-23 estarán Cartago, Sarchí, Alajuela y San Carlos.