Tom Brady, con 44 años, da marcha atrás a su retiro y regresa a la NFL

Seis semanas después de retirarse del fútbol americano, el legendario Tom Brady, de 44 años, revirtió su decisión y anunció este domingo que regresará a la NFL la próxima temporada con los Tampa Bay Buccaneers.

"Estos dos últimos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora", dijo Brady en un mensaje en sus redes sociales.

"Quiero a mis compañeros de equipo y a mi familia, que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Volveré para mi 23ª temporada en Tampa. Asuntos pendientes", avanzó el mariscal de campo.

Brady, considerado el mejor jugador de la historia del fútbol americano, dio a conocer el pasado 1 de febrero su decisión de bajar el telón a una incomparable carrera de 22 temporadas y un récord de siete títulos de Super Bowl.

"He amado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", afirmó entonces el 'quarterback', casado con la modelo brasileña Gisele Bündchen y padre de tres hijos.

Hasta ese momento, Brady nunca había descartado llegar a los 45 años en activo.

El último partido de Brady con los Buccaneers había sido una derrota el 23 de enero en la ronda divisional ante Los Angeles Rams, después campeones.

El 'quarterback' aterrizó en Tampa Bay en 2020 después de liderar la dinastía de los New England Patriots, donde coleccionó seis títulos de NFL.

Contradiciendo a quienes le auguraban un retiro dorado en Florida, Brady sorprendió al mundo de la NFL al liderar a los Bucs hasta el segundo triunfo de Super Bowl de su historia.

El sétimo campeonato de su carrera, logrado a los 43 años, lo catapultó al panteón de los más grandes del deporte estadounidense, junto a mitos como Michael Jordan, Babe Ruth o Tiger Woods.

Brady cuenta también con tres premios MVP (Jugador Más Valioso), 15 elecciones al Pro Bowl (Juego de las estrellas) y es líder histórico en pases completados (7.263 de 11.317 intentos), yardas aéreas (84.520) y pases de touchdown (624).