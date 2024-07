Tico que luchó 18 años por ir a Juegos Olímpicos llega a París 2024 de forma silenciosa

Costa Rica tendrá un representante que forjó su camino de forma silenciosa; sin embargo, luchó desde el 2007 por su sueño y hoy está a días de lograrlo. Se trata de Esteban Camacho, quien formará parte de los 50 jueces de gimnasia artística masculina de los Juegos Olímpicos París 2024.

El nacional consiguió entrar en el selecto grupo entre los más de 2.600 jueces que hay en el orbe. Desde que Camacho obtuvo su título de juez en 2007, siempre soñó con este momento; de hecho, si no lograba ser seleccionado para París, ya tenía pensado buscar la posibilidad en Los Ángeles 2028.

El proceso no es sencillo, sobre todo porque cada vez que se abre un nuevo ciclo olímpico, los jueces que desean dar su servicio en los siguientes Juegos Olímpicos deben revalidar su licencia, lo cual implica esfuerzos económicos y emocionales.

En 18 años como juez, Esteban pasó de estar en la categoría cuatro a la dos, por lo que desde 2013 puede optar a unos Juegos Olímpicos; además, debía completar otros requisitos como participar en dos Copas del Mundo y obtener una nota destacada en un examen teórico.

Esteban Camacho ha sumado muchísimas experiencias internacionales como juez. Fotografía: Cortesía

Una de las situaciones superadas por Camacho es que para poder ser seleccionado, debía ir a Copas del Mundo, pero para formar parte del jurado de estos torneos, la Federación Internacional de Gimnasia exige la presencia de un atleta de la nación. Por ello, Esteban fue a la Copa del Mundo Juvenil, que se realizó en Turquía el año pasado. En esa ocasión, por Costa Rica participaron los atletas Ariel Villalobos y Samantha Marín.

“Cumplí con ese requisito; luego, la evaluación fue muy satisfactoria y entré en la consideración. Esto que estoy viviendo es el sueño de toda la vida; es una cuota limitada de personas que lo pueden vivir y a mí me toca, me siento muy privilegiado. Siento que todo el trabajo dio frutos”, aseguró.

En el último trimestre del 2023, Camacho, de 35 años, recibió la noticia de la forma más inesperada.

“Soy parte de la Unión Panamericana de Gimnasia y estaba en el Centroamericano de El Salvador. La verdad, siempre tenía la ilusión, pero no lo tenía claro porque solo había ido a un solo mundial”, recordó.

Sin embargo, una llamada lo sorprendió. La presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia simplemente le dijo: “Felicidades”. Ante esto, Esteban decidió llamar a la Federación de Costa Rica para saber si habían recibido alguna notificación sobre su llamado, pero fue hasta las dos horas que la secretaria del ente desató la locura del juez.

“La felicidad fue muy grande; logré lo que siempre había soñado, superé ir escalando, agarrando experiencia. Viví una euforia pura, un sentimiento de total felicidad; llamé a mi novia, a mi papá, leí la carta como diez veces y empecé a saltar solo ahí en el cuarto que estaba hospedado”, dijo.

El impacto de la noticia fue tal que ese día de competencias se detuvo por un momento mientras todos los presentes en el Centroamericano felicitaban al nacional.

“Este paso es muy grande, porque he visto un impulso en la gimnasia. En 2007, cuando yo comencé, era el único juez internacional de Costa Rica; ahora hay siete y yo los formé y los he llevado por esta locura”, reflexionó.

Esteban será parte de los jueces de ejecución, por lo que al igual que los deportistas, invierte muchísimo tiempo en entrenamientos visuales para llegar muy afinado a la cita del orbe.

“Yo tengo una plataforma que nos permite acceder a 20.000 videos de competencias como mundiales, torneos internacionales. Estoy viendo 24 rutinas por día; en julio he visto 528 rutinas. Ahí desarrollo la coordinación visomotriz porque debo calificar viendo”, destacó.

“Nos asignarán a uno de los aparatos; un día antes me dirán cuál máquina me tocará y ahí haré mi trabajo”, agregó.

Entre los sacrificios que ha hecho, destaca una inversión de $20.000 en su carrera y además siete horas semanales en prácticas.

El sinsabor que tiene Camacho es que le hubiera gustado sentirse parte de la delegación de Costa Rica; no obstante, el Comité Olímpico Nacional no le proporcionó indumentaria ni lo tomó en cuenta.

Esta es la acreditación que le permite a Esteban disfrutar de la experiencia de ser juez de los Juegos Olímpicos París 2024.

“Yo comprendo, porque no soy parte de la delegación. A mí me contrató París 2024 para que me entienda, pero igual voy representando a Costa Rica, a la gimnasia de Costa Rica; entonces, por una cuestión de identificación, a mí me hubiera gustado llevar y utilizar la indumentaria”, declaró.

De hecho, el josefino no escondió que él llevará pines para intercambiar, aunque no serán los oficiales.

Esteban Camacho ya vuela rumbo a París como un representante del deporte nacional: silencioso, pero destacado, al punto que ondeará la bandera tica entre los mejores jueces de gimnasia del mundo.