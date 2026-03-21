Susto en la carrera Milán-San Remo: Grave caída deja a ciclista inconsciente (video)

Un grave accidente sacudió la carrera Milán-Remo, una de las más importantes del ciclismo mundial.

Este sábado 21 de marzo se celebró la segunda edición de la Milán-San Remo femenina, competencia marcada por un grave percance durante su desarrollo. En el vertiginoso descenso de la Cipressa, varias ciclistas del pelotón colisionaron, provocando que algunas pedalistas impactaran violentamente contra la valla e incluso algunas de ellas salieron despedidas sobre la barrera.

A number of the top riders in the womens peloton were caught up in a crash of the descent that saw riders go over the guardrail in a horror fall.#SanremoWomen | March 21 | SBS VICELAND + SBS On Demand pic.twitter.com/WWuTvoUBqO — SBS Sport (@SBSSportau) March 21, 2026

Entre las afectadas, se encontraba la italiana Debora Silvestri, quien sufrió las consecuencias más severas al quedar inconsciente tras el golpe, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario.

Horas después, su escuadra, el Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, emitió un reporte sobre la evolución de la deportista: “Tras ser asistida por los servicios médicos de la prueba y el personal de urgencias, Debora Silvestri se encuentra estable en estos momentos”.

El incidente ocurrió a menos de 20 kilómetros de la línea de meta. Finalmente, la victoria se la quedaría en manos de la belga Lotte Kopecky.