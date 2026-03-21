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Susto en la carrera Milán-San Remo: Grave caída deja a ciclista inconsciente (video)

Durante la segunda edición de la Milán-San Remo femenina, un grave accidente dejó a una ciclista inconsciente

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Por Steven Torres
Un grave accidente sacudió la carrera Milán-Remo, una de las más importantes del ciclismo mundial.
Un grave accidente sacudió la carrera Milán-Remo, una de las más importantes del ciclismo mundial. (X de SBS Sport/X de SBS Sport)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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