Surf costarricense mantiene intacto su equipo en el Mundial de Surf

Leilani McGonagle avanzó a ronda dos del Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador, con una actuación muy dominante. Fotografía: Jersson Barboza/ISA

En una jornada fructífera para la Selección Nacional de Surf, los cinco atletas costarricenses que entraron en acción este domingo 7 de setiembre avanzaron a la siguiente fase del ISA World Surfing Games El Salvador 2025.

La primera en ingresar al agua fue la experimentada Leilani McGonagle, quien ganó su heat con una combinación de 10,60, seguida por Imari Hearn de Gran Bretaña con 7,67, Nathania Nakos de Grecia con 4,24 e Ine Haugen de Noruega con 3,30.

“La dinámica del equipo es muy fuerte. Estamos muy unidos. Las olas estuvieron un poco lentas, por eso empecé rápido y nos pudimos puntuar bien para lograr avanzar a la siguiente ronda”, comentó McGonagle mediante un video de la Federación de Surf.

Posteriormente, Rachel Agüero fue segunda en su serie con 5,93 puntos, superando a Camila Pedersen de Noruega (2,30) y a Maria Papatsimpa de Grecia (0,90). El primer lugar fue para Charlotte Mulley con 8,47.

En la rama masculina, Tosh Talbot debutó en el Mundial con un segundo lugar al sumar una combinación de 8,00, superando a Oliver Heintz de Países Bajos (6,83) y a Ralph Zyzak de Eslovaquia (2,80). La primera posición fue para Cherif Fall de Senegal con 12,66.

Sam Reidy, el actual campeón del Circuito Nacional de Surf, compitió en dos ocasiones este domingo 7 de setiembre y logró su boleto a ronda tres del Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador. (La Nación/Fotografía: Pablo Jiménez/ISA)

Por su parte, el campeón del Circuito Nacional de Surf, Sam Reidy, demostró su gran nivel al ganar su primera intervención en el Mundial con un sólido 12,16. El tico fue seguido por Beyrick de Vries de Países Bajos (9,13), Sidy Yoro Camara de Senegal (7,27) y Benjamín Stuller de Eslovaquia (2,56).

En horas de la tarde, Reidy volvió al agua para competir y ocupó la segunda posición en su heat con un puntaje de 11,10, clasificando así a la tercera ronda. El tico venció a Afonso Antunes de Portugal (7,73) y a Yeferson López de Nicaragua (6,23). El primer lugar fue para Teva Bouchgua de Marruecos con 11,40.

“Me sentí muy bien en mi heat y lo importante es que ya estamos en ronda tres. Mi intención es mantener mi energía, tratar de hidratarme bien y alimentarme, porque es un evento muy desgastante. La verdad sentimos la vibra de todos los ticos y agradecemos su apoyo”, recalcó Reidy.

Mientras tanto, Darshan Antequera, líder del ranking continental de la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS), también avanzó a tercera ronda al ganar su serie con una de las combinaciones más altas del certamen: 14,06.

El oriundo de Jacó derrotó a Federico Morais de Portugal (11,20), Sam Piter de Francia (10,47) y Greyson Grant de Suecia (8,83).

Para este lunes 8 de setiembre, los costarricenses Tosh Talbot, Leilani McGonagle, Mikela Castro y Rachel Agüero volverán al agua para disputar la siguiente ronda. En tanto, será día de descanso para Sam Reidy y Darshan Antequera.

