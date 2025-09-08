Otros deportes

Surf costarricense mantiene intacto su equipo en el Mundial de Surf

Cuatro de los seis atletas de Costa Rica avanzaron a ronda dos, mientras los dos restantes ya están en la fase tres del Mundial de Surf.

Por Juan Diego Villarreal
Leilani McGonagle Mundial de Surf de la ISA El Salvador 7 de setiembre del 2025 Fotografía: Jersson Barboza/ISA
Leilani McGonagle avanzó a ronda dos del Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador, con una actuación muy dominante. Fotografía: Jersson Barboza/ISA (La Nación/Fotografía: Jersson Barboza/ISA)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

