Subcampeón del mundo da cátedra en el Campeonato Nacional de Ciclismo Máster

Una vez que participó en la Vuelta Ciclística a Costa Rica, el pedalista oriundo de California, Estados Unidos, quedó enamorado del país y de la amabilidad de su gente, por lo que decidió quedarse a vivir aquí.

Con el paso del tiempo, ese deseo llevó al ciclista Robert Nunes Ann a tomar la decisión de representar a Costa Rica en eventos internacionales en la categoría Máster, donde ganó la medalla de oro en el Campeonato Mundial Máster de la Unión Ciclística Internacional (UCI), además de obtener una presea de plata y cuatro de bronce desde su primera incursión en 2013.

Este viernes 27 de setiembre, Nunes sumó su cetro nacional número 14 al coronarse campeón en la modalidad de contrarreloj, tras conquistar el primer lugar en la categoría Máster D, luego de un recorrido de 15,2 kilómetros entre la escuela República de México, en Mercedes de Pérez Zeledón, y General Viejo.

La pedalista Laura Canet fue la subcampeona nacional de la categoría Máster E femenina. (Jose Cordero)

“Hace 28 años vine a correr la Vuelta a Costa Rica con el equipo Team San José de Estados Unidos. Me quedé fascinado con el país. Volví a los Estados Unidos, pero un año después regresé para quedarme aquí. Me casé con una tica y no volví más”, manifestó Nunes tras subir al podio para recibir la camiseta que lo identifica como campeón nacional.

Robert comentó que trabajaba en los Estados Unidos en una planta de distribución de pescado y mariscos, y cuando el dueño le propuso venirse a Costa Rica, no lo pensó dos veces. Hizo los contactos necesarios y, con el tiempo, organizó una empresa de lanchas de pesca con la que se ha mantenido en el país.

En Costa Rica, además de correr la Vuelta representando a su país natal, también lo hizo con equipos como El Globo, Pedregal y Dos Pinos, y fue campeón de metas volantes en el 2000.

Robert Nunes asegura que la clave es no parar

El pedalista, quien fue campeón mundial máster por primera vez en Italia en 2013 y este 2024 logró la presea de plata en Aalborg, Dinamarca (categoría 55-60 años), donde solo fue superado por el italiano Mario Cipollini, había conquistado el bronce en Glasgow, Escocia en 2023.

“Aunque uno haya sido campeón y subcampeón mundial, nunca debe dar por hecho que va a ganar el campeonato nacional. Este año Lincey Varela fue segundo, a solo 24 segundos. Nos encontramos con un terreno de mucha subida y complicado, pero gracias a Dios la Fecoci pudo organizar la competencia, y aquí estamos disfrutando”, comentó Nunes.

Robert triunfó con un tiempo de 22 minutos y 22 segundos (22:22), seguido por Varela a 24 segundos y Jeffrey Herrera a 1:15.

“Las claves para mantenerse en forma son no parar. Uno no puede dejar de montar bicicleta. También hay que seguir entrenando al menos tres horas al día, tener una buena alimentación y tratar de que no te afecte el estrés del trabajo, porque uno no es millonario. Es necesario tener un equilibrio en la vida para que te vaya bien. A mis 57 años, si paro dos semanas, es muy difícil volver”, reconoció Nunes.

En la primera jornada de los Campeonatos Nacionales, Máster de Ciclismo, se impuso la camiseta de monarcas a los 10 ganadores de la modalidad de contrarreloj individual. (Jose Cordero)

El veterano pedalista, quien vive en Puntarenas, agradeció a sus patrocinadores: Titan Racing, CR Bicis, Michael Rugama, los uniformes Rugatti y Suárez, así como a Leo y Aldo Vicenti, quienes le ayudan con los boletos aéreos para competir fuera del país.

El podio lo completaron las siguientes categorías: En Máster A masculino, el campeón fue David Moreno, seguido por Gustavo Solís e Isaac Centeno. En Máster B, Ricardo Rouillon, seguido por Leonardo Solís y Rándall Miralles. En Máster C, Juan José Mora, seguido por Eduardo Garita y Pablo Beltrán. En Máster E, José Antonio Salas, Gilberto Vargas y Allan Ugalde.

En femenino, en Máster A, la vencedora fue Gloriana Quesada, seguida por Johanna Solano y María Valverde. En Máster B, Maythe Sánchez, seguida por Samaria Moya y Keylin Carmona. En Máster C, Lisbeth Alvarado, Andrea Casalvolone y Roxana Alvarado. En Máster D, Margoth Jiménez y Anabell Calderón. Mientras que en Máster E, Odilie Jarquín y Laura Canet.