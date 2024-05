Sherman Guity sufrió accidente en su casa que por poco lo deja sin medalla en el Mundial

Tres semanas antes de participar en el Mundial de Para Atletismo en Kobe, Japón, el velocista caribeño Sherman Guity estuvo muy cerca de quedarse al margen de la competencia y de darle la medalla de oro a Costa Rica en el evento de los 100 metros lisos, el pasado 20 de mayo.

Durante dos semanas, Sherman se vio imposibilitado de utilizar su prótesis y apenas realizó tres entrenamientos antes de subirse al avión y volar a la Tierra del Sol Naciente, para representar a nuestro país en la cita planetaria y coronarse campeón del mundo en la categoría T64 (atletas con amputación de una extremidad inferior).

Aún con dolor en el muñón de su pierna izquierda, luego de un accidente en su casa y con desconfianza, debido a las pocas prácticas que realizó, el limonense avanzó en las semifinales el 19 de mayo y un día después se coronó campeón del mundo, a pesar de tener un semestre complicado entre lesiones y problemas con su prótesis para correr.

“El accidente sucedió cuando estaba en casa, me resbalé y caí con el peso del cuerpo en el muñón. Pensé que me había fracturado porque el golpe fue seco y el dolor era muy intenso. Me hicieron exámenes y placas para descartar una fractura, pero el dolor seguía siendo muy fuerte”, explicó Guity.

El atleta caribeño confesó que se preocupó aún más, porque el dolor en el muñón le impedía utilizar la prótesis de competencia, por lo que en algún momento dudó si podría asistir al Mundial de Para Atletismo en Kobe, Japón, y correr sin ningún inconveniente.

Andrés Carvajal presidente del Comité Paralímpico Nacional, Sherman Guity y el entrenador Emmanuel Chanto, durante la conferencia de este lunes en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

Sherman Guity solo pensaba en correr rápido y sin dolor

Incluso antes de viajar a Japón, solo pudo hacer tres entrenamientos completos para encarar la competencia. En suelo nipón las molestias no cesaron, pero decidió correr y dar lo mejor para alcanzar el objetivo de darle una nueva presea dorada a Costa Rica.

“Al llegar a Kobe, Japón, empezamos a entrenar. Todos los días hablaba con mi entrenador Emmanuel Chanto, para contarle cómo iba evolucionando. Sabía que no sería fácil, pero seguía todas sus indicaciones, los planes de entrenamiento. Poco a poco nos sentimos mejor y nos llenamos de confianza para alcanzar la medalla de oro”, añadió Guity.

Sherman explicó que el tener pocas prácticas lo tenía inquieto y solo deseaba correr rápido y bien. Luego de las semifinales se sintió muy motivado para afrontar la final, aunque el dolor continuaba.

“Estaba un poco nervioso antes de la carrera. Pensé que no se iba a lograr. Estoy supercontento con el resultado, jamás pensé ganar oro por todo lo que había pasado, pero lo hice. No voy a volver a dudar de mis capacidades (dijo entre risas). Pensaba que si corría y me volvía a lesionar, podía poner en riesgo mi participación en la olimpiada. Pero al final todo salió bien”, dijo Guity.

El medallista paralímpico de Tokio 2020 confesó que el último semestre fue muy complicado. Después de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en noviembre de 2023, se lesionó. Posteriormente, su prótesis para competir se dañó y tuvo que reemplazarla y probar que fuera la idea adecuada. Finalmente, vino el golpe en su muñón, por lo que la temporada ha sido muy irregular y cortada por los incidentes vividos.

“Siempre hay que buscar la manera de salir de los problemas y superar los obstáculos que se pongan por delante. Espero para los Juegos Olímpicos estar más preparado. Cuando uno tiene un sueño, puede lograrlo. Ganamos medalla de oro en el Mundial y bronce en la Liga Diamante. La verdad me siento muy orgulloso y ahora esperamos ganar dos medallas de oro para Costa Rica en las olimpiadas de París”, aseguró Guity.