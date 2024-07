Seleccionado de atletismo vive decepción al no tener ni uniforme para competir en Juegos Nacionales

El atleta Paulo Gómez vivió un verdadero calvario para representar al cantón de Santa Bárbara en los pasados Juegos Nacionales de Guanacaste 2024.

Sin uniforme y con promesas incumplidas de los políticos de la localidad, aseguró estar desilusionado por el trato que le dieron en los últimos seis meses. Incluso estuvo cerca de no poder asistir a las justas, luego de estar a punto de no participar en las eliminatorias en enero pasado.

“Estos fueron mis quintos Juegos Nacionales y la verdad no había vivido algo así. El sentimiento es de decepción porque prometieron ayudarme y todo quedó en nada. El viernes, antes del arranque de los Juegos, fuimos a la juramentación y me dijeron que no habían confeccionado los uniformes, por lo que tuve que competir por Santa Bárbara con una camisa blanca”, explicó Gómez.

El atleta de 20 años, quien estudia Tecnología Médica con una beca deportiva en la Universidad Ana G. Méndez en San Juan, Puerto Rico, comentó que desde las eliminatorias en enero empezó a notar que las cosas no estaban bien, pero por el deseo de representar a Santa Bárbara decidió continuar.

“La Municipalidad de Santa Bárbara me había prometido ayudarme con el pasaje de avión en enero para venir a Costa Rica y correr las eliminatorias. Faltando dos días, no me lo habían dado. Entonces apareció un patrocinador y me lo obsequió; si no, no habría venido a las clasificatorias. El viaje hasta Turrialba corrió por cuenta de mi familia. El Comité de Deportes no me dio ni una botella de agua”, agregó Gómez.

Con su clasificación en el bolsillo, Paulo Gómez volvió a Puerto Rico y aprovechó las vacaciones para regresar a Costa Rica, pues la universidad le otorga un boleto al ser becado y seleccionado nacional de atletismo.

Paulo Gómez sumó los únicos oros para Santa Bárbara

En las justas de Guanacaste 2024, compitió en los 800 metros, 3.000 metros con obstáculos y 5.000 metros, donde se llevó la presea de oro en las dos últimas pruebas y el bronce en los 800 metros lisos.

Las preseas doradas de Gómez fueron las únicas que ganó el cantón de Santa Bárbara, que sumó además siete platas y cinco bronces, para un total de 14.

“La verdad fue decepcionante, como dije. A mí el Comité de Deportes solo me dio cinco botellas de agua para las competencias. Tuve la oportunidad de competir por otro cantón, pero me quedé en Santa Bárbara porque es donde vive mi familia. Nunca me había pasado esto con los anteriores comités de deportes y la verdad es una gran tristeza para todos los atletas”, declaró Gómez.

En sus cinco presentaciones en las justas deportivas, Gómez suma 11 preseas de oro, una plata y un bronce, dándole grandes alegrías a su cantón que le valieron ser convocado a la Selección Nacional de Atletismo desde la categoría Sub-16. En su carrera deportiva se coronó campeón centroamericano y subcampeón panamericano en la categoría Sub-20.

“Aún puedo competir en dos ediciones más de los Juegos Nacionales, pero posiblemente lo haga con otro cantón para no volver a tener estas malas experiencias. En su momento me prometieron ayuda y no me la dieron. Mi familia me ayudó para estar en los Juegos y ellos saben el sacrificio que hice por competir. Espero que todo cambie por el bien de los deportistas de Santa Bárbara”, recalcó Gómez.