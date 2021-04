“No estoy triste, me lo esperaba (el fallo en su contra) en realidad, pero me duele la manera en que muchas personas se le vinieron encima a una mujer por decir las cosas y cuestionarle a don Henry (Núñez) por qué habían borrado un correo. Una mujer no se debe quedar callada y en lo personal siento que me han perseguido en los últimos meses, por lo que estoy contenta de dejar esta institución”, comentó González tras la reunión.