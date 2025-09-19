Otros deportes

Presidente del CON es inhabilitado para ejercer cargos públicos por beligerancia política

El Presidente del Comité Olímpico, Henry Núñez, aseguró que no tiene interés en ocupar puestos en la función pública

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
11/07/2024. Conferencia de prensa de Brisa Hennessy en el Santa Ana Country Club. San José. Fotografía: Lilly Arce.
Henry Núñez, el año pasado, fue elegido como presidente del Comité Olímpico Nacional.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Henry NúñezComité OlímpicoTribunal Supremo de EleccionesBeligerancia Política
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.