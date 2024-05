Polémica pelea de MMA entre un hombre y dos mujeres en Rumania

En la reciente gala de peleas RXF46 de Artes Marciales Mixtas (MMA) en Rumania, se llevó a cabo un combate que generó polémica por enfrentar a un hombre contra dos mujeres. Este evento, realizado en la Sala Polivalente de Bucarest, fue organizado por Real Xtreme Fighting (RXF) y rápidamente se volvió viral en redes sociales debido a su brutalidad.

La pelea involucró a “El Pervertido de Targu Ocna” y a las luchadoras Bettyshor y Roxana Tutu. En un único round, el combate se caracterizó por la evidente desigualdad de fuerzas. El hombre comenzó con un feroz ataque, golpeando a las mujeres en la cabeza y lanzándolas al suelo, mientras el público aplaudía y gritaba enardecido. “El Pervertido” las perseguía por el ring para continuar su ofensiva, en medio de un espectáculo que, según los comentaristas, fue “total” y destacaba el coraje de las luchadoras.

A pesar de la controversia, los organizadores defendieron el evento. Sebastián Vieru, organizador de las galas RXF, declaró: “Es un espectáculo en el que decidieron participar. No hay nada fuera de lugar para que un hombre luche contra una mujer. Es una tendencia mundial. Se lo propusimos y aceptaron. No somos los únicos que tenemos este tipo de eventos”. Además, afirmó que pronto habrá más combates hombre-mujer en sus galas.

Sin embargo, estas declaraciones provocaron fuertes críticas. Amatto Zaharia, presidente de la Federación Rumana del arte marcial Kempo, expresó su desacuerdo: “No me parece justo, normal y moral que haya peleas así entre mujeres y hombres. No hay nada ilegal en esta pelea, pero tampoco es moral. No estoy de acuerdo en absoluto y a nadie le gusta ver esas imágenes”.

Por otro lado, Ionuț Pitbull Atodiresei, el atleta rumano con más títulos en kickboxing, defendió la pelea argumentando que las luchadoras eran conscientes de los riesgos: “Lo que pasó me parece normal. Las chicas entraron allí para pelear y sabían adónde iban. Tenían contrato, fue su decisión”.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.