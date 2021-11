Paulo César Wanchope sale al rescate del Derby County de la manera más inesperada: con una cerveza

No es que Paulo César Wanchope regresa de su retiro para ponerse sus zapatos de fútbol y vestirse de corto, con el fin de marcar goles para el Derby County, su primer equipo en la Premier League de Inglaterra.

Tampoco es que llegará al banquillo en sustitución de otra leyenda, como lo es el exseleccionado inglés Wayne Rooney o bien como gerente deportivo, con la intención de enderezar la barca de los Carneros, quienes son últimos de la Championship, o segunda división inglesa.

Por el contrario, aunque parezca extraño, Wanchope lo hará desde los populares pubs ingleses y gracias al apoyo de los aficionados del Derby, quienes todavía añoran las anotaciones del artillero tico, que hace 24 años debutó con un sensacional gol al Manchester United, en victoria del Derby 3-2, en el propio Old Trafford.

La cerveza "Paulo One Hop" está inspirada en los goles de Paulo César Wanchope con el Derby County. Cortesía

Paulo contribuye con su imagen, que estará impresa en una etiqueta de una cerveza conmemorativa distribuida por la Derby Brewing Company, que sacó a la venta la bebida, la cual lleva su nombre.

Parte de las ganancias serán para el club de la ciudad, que pasa por una difícil situación económica.

La Paulo One Hop, cuyo eslogan es “La cerveza que apoya a los Carneros” estará a disposición en los diferentes comercios de la ciudad y por cada pinta o jarra vendida se destinarán unos 20 peniques a la institución, alrededor de ₡500.

Los mismos aficionados del equipo fueron quienes escogieron a la figura de Paulo César Wanchope como imagen de la campaña, en un sondeo realizado en redes sociales y donde se dieron hasta 350 opciones para poner nombre a la cerveza.

El gerente de la Derby Brewing Company, Paul Harris, dijo que fue abrumadora la respuesta de los aficionados para ayudar al club de la ciudad.

“No podíamos creer cuántas sugerencias recibimos. Nos encanta el nombre de Paulo One Hop y esperamos recaudar tanto dinero como podamos para el club. Realmente esperamos que los pubs locales y otros establecimientos distribuyan el producto y aporten un granito de arena. Esperamos que los seguidores disfruten de una buena cerveza”, comentó Harris, en las redes sociales de la institución.

Paulo sorprendido

Ser la figura de la campaña de ayuda al Derby sorprendió al exdelantero del Herediano, quien desconocía la iniciativa y menos que su nombre y su fotografía estaba en una cerveza.

“Esto no lo sabía, usted me lo acaba de mencionar. Es bonito porque es parte de las muestras de cariño que siempre me han mostrado la ciudad y el equipo. Es curioso cómo aflora la creatividad de la gente en momentos que el equipo pasa por apuros, no solo deportivos, sino también financieros. Espero que todos salgan a colaborar”, dijo Wanchope.

“Siempre le deseo lo mejor a la institución. Estoy muy pendiente de los resultados y cómo le va al club. Sé que pasan por una situación muy complicada y perdieron puntos por irregularidades financieras y están buscando inversionistas, por lo que esperamos que pronto aparezcan”.

El exmundialista de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 explicó que la imagen que sale en la etiqueta de la cerveza es una celebración de una de sus anotaciones ante el Arsenal.

La etiqueta recuerda el doblete que Paulo César Wanchope le anotó el Arsenal, jugando para el Derby County.

“Esa imagen celebrando es icónica y la utilizan mucho en el club. Ese día marqué un doblete al Arsenal y ganamos 3-0. No soy muy aficionado a tomar cerveza, pero entre amigos me tomo alguna. Creo que voy a tener una cervectia gratis la próxima vez que visite al club”. expresó Wanchope.

Paulo César anotó 23 tantos para el Derby County en 72 compromisos entre 1997 y 1999 antes de pasar al West Ham United, por lo que siempre es recordado en el Pride Park Stadium.

Al Derby le guardo un especial cariño. Fue una situación instantánea desde que llegué y logramos cosas importantes. Creo que ese cariño que me guardan es recíproco. Cada vez que voy a Inglaterra pasó a visitar a algunos amigos y por supuesto al club”, agregó Wanchope.

“Me tocó inaugurar el estadio nuevo y ser parte de la historia de un club, que a pesar de no ser una institución grande, estuvimos hasta en un sexto lugar y creo que lo disfrutamos mucho. Con mis anotaciones viene ese apego que existe entre sus aficionados”.