Nuevo cara a cara entre Mike Tyson y Jake Paul enciende el ambiente: ‘Él dice que va a ser mi funeral’

La rivalidad entre el exboxeador Mike Tyson y el youtuber Jake Paul aumentó luego de que el excampeón de los pesos pesados superó problemas de salud, por lo que ya está listo para el esperado combate que ha generado gran expectativa.

Los organizadores de la pelea informaron que, después de una consulta médica, los doctores le recomendaron a Tyson no realizar entrenamientos físicos intensos por un tiempo, por lo que la pelea se aplazó.

El combate se reprogramó para el 15 de noviembre. Los fanáticos podrán disfrutar de este evento en directo en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, Estados Unidos, o a través de la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, versiones de prensa apuntan a que la pelea podría volver a modificarse, de acuerdo con el estado de salud de Tyson.

Los rivales se enfrentan cara a cara

El pasado domingo, los contendientes tuvieron un cara a cara que sirvió para aumentar la tensión de la pelea. Tyson se mostró emocionado por el combate e incluso intentó intimidar a su oponente con movimientos de brazos y empujones. En este evento, ambos intercambiaron declaraciones previo a su gran pelea.

LEA MÁS: Jake Paul vs. Mike Tyson: Netflix anuncia nueva fecha para la pelea

“La gente dice que me va a noquear, me gritan de todo en los eventos, pero veremos quién grita cuando lo mande a dormir; esto no es una broma. Él dice que va a ser mi funeral, que va a matar a Jake Paul y todo eso. Te respeto y te quiero, Mike, pero ya no somos amigos. El 15 de noviembre voy a derrotarlo y veremos quién es el muerto”, dijo Paul.

Tyson respondió: “¿Va a matar a alguien este jovenzuelo? Estaba muerto de miedo y por eso me hice el enfermo... Nadie aparte de mí puede hacer que esta sea la pelea más grande de todos los tiempos. La gente está aquí por mí”.

Paul lanzó otra provocación: “Es un carnicero, sus videos de Instagram están muy bien, pero veremos qué pasa el 15 de noviembre”.

LEA MÁS: Mayweather contra el 'youtuber' Logan Paul, un lucrativo show sobre el ring

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentaron en un intenso cara a cara previo al combate reprogramado para el 15 de noviembre en Texas.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.