“Sin duda las guatemaltecas siempre presionaron bastante y me tocó moverme mucho para mantener el primer lugar.Siempre estuve concentrada en no perder la técnica para no ser amonestada, en no darme por vencida mentalmente y al final pude lograr el primer puesto. Había que luchar bastante contra el viento y al final logramos el primer lugar”, enfatizó Vargas.