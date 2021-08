Niño que lucha contra la leucemia fue la inspiración de Yokasta Valle para vencer a Débora Rengifo

Fotografía: Juan Diego Villarreal Yokasta Valle le dedicó su victoria al pequeño Emiliano Herrera, e incluso le regaló sus guantes al concluir la pelea. Fotografía: Juan Diego Villarreal

Con cada golpe que Yokasta Valle le conectó a la venezolana Débora Rengifo, el pequeño Emiliano Herrera saltó de su asiento, lanzaba los puños al aire emulando a la pugilista y entre el bullicio de los invitados a la pelea, gritaba emocionado apoyándola sin parar.

Una vez que fue declarada como vencedora. Yoka miró el lugar donde se ubicaba el pequeño y expresó: “Esta victoria es para vos Emiliano, vos también sos un campeón”, palabras que claramente le llegaron al niño en lo más profundo de su alma, mientras los ojos se le iluminaron de la emoción.

Yoka derrotó el sábado por decisión unánime a Rengifo, luego de un duro combate que se fue hasta los 10 asaltos, donde las dos boxeadoras llegaron al límite de sus capacidades.

Tras la conclusión de la reyerta, Bryan Herrera llevó a su hijo hasta el cuadrilátero, donde Valle le obsequió los guantes con que peleó.

El niño los tomó con sus pequeños brazos y los apretó contra su pecho como el objeto más valioso del planeta, mientras acompañó a la pugilista, a dar las respectivas declaraciones a los medios de comunicación.

Yokasta es la inspiración del pequeño Emiliano, quien a sus seis años se enfrenta a un temible rival que ha minado sus fuerzas, pero no su deseo de dar pelea por vivir.

[ Yokasta Valle extiende su invicto y lanza un desafío ]

Precisamente su padre comentó que para Emiliano poder observar en vivo a Yokasta era una gran inspiración, porque le motiva a continuar con sus difíciles tratamientos.

“A Emiliano le detectaron hace dos años y medio la enfermedad. Desde entonces ha luchado por vivir, por superarse porque nos es fácil. La quimioterapia lo ha puesto muy débil, pero eso no ha sido un obstáculo para que se mantenga luchando. Es un niño muy fuerte”, manifestó Herrera.

Solidaria. El orgulloso padre relató que él seguía en las redes sociales a Yokasta y una vez le mostró unos videos a Emiliano, quien quedó encantado con ella.

“Me empezó a preguntar quién era Yokasta, que quería conocerla, verla pelear. Aunque es muy difícil para nosotros por la terrible enfermedad que padece, Emiliano es un niño que siempre nos inspira por su fortaleza.

“Contactamos a Yokasta, fuimos a un entrenamiento y ella nos invitó a la pelea. Fue un gesto muy bonito de su parte y aquí estamos”, manifestó Herrera, quien es vecino de Coronado.

Para el emprendedor papá, que la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil tenga como uno de sus símbolos a hijo es un gran honor, más que el pequeño Emiliano nunca se queja a pesar de las complicadas terapias que recibe por su enfermedad.

“Cuando Yokasta lo conoció, en un principio no creía que él padeciera leucemia, porque es un niño muy activo y muy inteligente. Ella le preguntó algunas cosas y Emilano estaba encantado en conocerla. Fue un gesto que le agradecemos mucho”, agregó Herrera.

La campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) explicó que Emiliano le “robó el corazón” por su coraje y la lucha que da cada día por salir adelante, pese a la enfermedad que le aqueja.

“Su familia me contactó por medio de Instagram. Me contaron que el niño quería conocerme. Lo invitamos al gimnasio donde entrenamos y allí nos contaron su situación. Pude observar lo luchador que es, además le gustó mucho el boxeo y me dijo que me admiraba muchísimo.

“Decidimos dedicarle la pelea a ellos y también colaborar con la Asociación de la Lucha contra el Cáncer Infantil que necesita nuestra ayuda”, expresó Valle tras la pelea.