Niña limonense brilla en su natal Cieneguita al ganar tres categorías del Circuito Nacional de Surf

Ante sus familiares y amigos, a solo 200 metros de su casa, la pequeña Mikela Castro Bolívar brilló al ganar tres categorías en la primera fecha del Circuito Nacional de Surf Lafise 2025, realizada en Cieneguita de Limón.

La joven deportista de 10 años, actual campeona de las categorías U-12 y U-16 del circuito nacional, dejó claro que no solo busca revalidar sus títulos, sino también ampliar su dominio en las divisiones menores del campeonato.

Mikela se impuso en su tierra en las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-12, venciendo a competidoras hasta ocho años mayores que ella. Además, obtuvo el segundo lugar en la modalidad Sub-14, demostrando así su enorme talento sobre las olas.

Mikela Castro se impuso en su tierra en las categorías Sub-18, Sub-16 y Sub-12. Fotografía: John Durán

Oriunda de Cieneguita, pero actualmente residente en Jacó, Garabito, y estudiante de sexto grado, mostró un gran dominio del oleaje y una notable seguridad a pesar de su corta edad.

Mikela Castro Bolívar, quien el año pasado fue seleccionada nacional en el Campeonato Panamericano, se perfila sin duda como una de las grandes promesas del surfing costarricense.

“Son chicas más grandes, pero eso no significa que no pueda ganarles. Yo voy con todo. Estoy supercontenta porque mi familia pudo venir a verme, así como mis amigos, amigas, primos… todos. ¡Superfeliz de que me vea toda la gente de Limón! Yo amo Limón”, comentó Castro.

Sam Reidy, oriundo de Playa Dominical, fue el mejor en la categoría Open en Cieneguita de Limón.fotografía: John Durán

En la categoría Open masculina, el ganador de la jornada fue el seleccionado nacional Sam Reidy, quien arriesgó en sus maniobras para imponerse a Óscar Urbina, Andreas Schneider y Carlos “Cali” Muñoz.

Reidy, local de Playa Dominical y subcampeón del año anterior, se llevó la final con una combinación de 14,00 puntos, superando a grandes exponentes como Urbina, Schneider y el experimentado Muñoz.

En la rama femenina, la venezolana Valeria Ojeda, residente en Jacó, se adjudicó el primer lugar en una serie muy reñida contra Rachel Agüero, Lía Díaz y Auxiela Ryan.

Zoe Ruiz Vanoli se impuso en la categoría Sub 14 en la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, en Cieneguita de Limón. Fotografía: John Durán

La siguiente parada del Circuito Nacional será en Playa Santa Teresa de Cóbano, del 14 al 16 de marzo.

En la primera fecha del Circuito Nacional de Surf compitieron 200 atletas en 29 categorías. Fotografía: John Durán

Baldir Vallejo ganó la categoría de surf adaptado en la primera fecha del Circuito Nacional de Siurf, en Cieneguita de Limón. Fotografía: John Durán

Los atletas de surf adaptado tendrán la oportunidad de competir en todo el Circuito Nacional. Fotografía: John Durán

Los aficionados al surf no solo disfrutan del Circuito Nacional de Surf, sino también de la playa y buenos momentos. Fotografía: John Durán

La amistad prevalece entre los competidores del Circuito Nacional de Surf, una vez que terminan los heat eliminatorios. Fotografía: John Durán