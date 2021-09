Netflix demuestra que no sabíamos todo de la pelea más polémica de la NBA

‘Al Descubierto’ (Untold) es una serie original de Netflix de cinco episodios, los cuales logran revelar detalles poco explorados sobre un evento deportivo histórico o un personaje en particular.

Tanto en español como inglés le hace honor a su nombre. El primero en ser lanzado (ya todos están disponibles) fue ‘Malice at the Palace’, o dicho de otra forma: la pelea más polémica de la NBA, en la cual no solo se involucraron jugadores sino también la afición.

Sucedió el 19 de noviembre de 2004, entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers, precisamente en el ya demolido estadio The Palace of Auburn Hills; de ahí el nombre del documental.

El ‘Palace’ fue sede de los Pistons desde 1988 hasta 2017, pero mencionarlo hace recordar ese episodio en particular.

No pasó como una pelea más en el mundo del deporte porque en realidad fue de dimensiones impensadas. Sus imágenes le dieron la vuelta al mundo y lo siguieron haciendo durante varios años.

¿Se podría decir algo nuevo? Netflix lo hizo y desde diversos ángulos (y no me refiero a tomas televisivas).

En el documental de Netflix, relato de Ron Artest va más allá de la pelea y se adentra en su salud mental durante esos años. Foto: Captura Netflix

Lo que empezó con una fuerte falta de Ron Artest (Pacers) a Ben Wallace (Pistons) se hizo más grande con una cerveza lanzada por un aficionado al basquetbolista de Indiana y terminó en una batalla campal en la que salían golpes desde cualquier puño.

Pero eso es solo un recuerdo de lo que ya conocíamos. Lo que sí logra Netflix es traer testimonios de los protagonistas de ambos equipos nunca antes expuestos, al menos no de esa forma en que lo hace.

Todos tienen oportunidad de dar su versión y a partir de ahí, cada quien podrá sacar sus conclusiones. Es una narración que permite explorar situaciones paralelas a esa noche, pero imposibles de conocer si no es que porque los actores principales las cuentan.

[ Documental de Michael Schumacher en Netflix es ‘imperdible’ incluso sin ser fiebre de la F1 ]

El documental es una mezcla perfecta entre testimonios, videos de archivo e investigación. No basta con escuchar a los jugadores; por eso aparecen dirigentes, periodistas, miembros de la NBA de ese entonces e incluso uno de los aficionados que se enfrentó a Metta Sandiford-Artest (o Metta World Peace hasta 2020).

Con este polémico jugador, recordado muchas veces por su actitud irreverente, se toca un tema del que hace 17 años se hablaba poco o nada: salud mental.

Aunque desde perspectivas diferentes, en cada episodio de ‘Al Descubierto’ es claro que uno de los objetivos de Netflix es adentrarse en la salud mental y cómo la fama o la exigencia pueden afectar a los deportistas.

La leyenda de la NBA Reggie Miller narró el momento en que le cayó el vaso de cerveza a su compañero Ron Artest. Foto: Netflix

Artest relata su lucha de ese momento contra la ansiedad y la depresión, mientras Wallace había sufrido la muerte de su hermano.

Cada aporte de los exjugadores trae perspectivas diferentes y pormenores de cómo fueron sucediendo los hechos desde su posición.

Por eso también se hace referencia al racismo. De nuevo, si nos devolvemos al 2004, muchas de las afirmaciones hechas por los medios de comunicación en ese año, hoy nos parecerían surrealistas.

Eso, señalan quienes vistieron la camisa de los Pacers, inclinó la balanza en sus castigos, los cuales al mismo tiempo determinaron el resto de su carrera deportiva.

Pero sin duda alguna, la figura con mayor afectación (deportiva) por ese episodio fue una que el 19 de noviembre no estaba en cancha e intentó frenar la batalla.

Reggie Miller aporta el grado de nostalgia, -y si se quiere, hasta injusticia-.

El título no cumplido de una de las figuras más espectaculares de la NBA tuvo la pelea del Palace como una de sus raíces.

Los Pacers contaban, finalmente, con el equipo para colocarse el ansiado anillo. Y sí, nadie tiene bola de cristal, pero difícilmente el desenlace de esa temporada iba a ser otro.