“No importa si llegas de último. Lo importante es seguir adelante. Me encantó el apoyo en Costa Rica, la gente es muy amable y especial y me abrieron las puertas y me brindaron mucho aliento para no desfallecer. La motivación de mis cinco hijos pedaleó conmigo. Cada uno me dio un amuleto para no dejarme vencer cuando me sintiera mal”, contó Palmiero.