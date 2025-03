Naomy Valle no pudo contener las lágrimas al ser entrevistada como campeona mundial por su hermana Yokasta

Al fundirse en un emotivo abrazo, las hermanas Naomy Valle y Yokasta Valle Álvarez no lograron contener las lágrimas de felicidad.

Naomy conquistó este sábado 1.º de marzo el título mundial juvenil de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar por decisión unánime a la mexicana Yelmi Mexicanita Sánchez en Playa del Carmen, Quintana Roo, México.

Su hermana Yokasta estuvo como comentarista en la velada junto a la campeona mundial mexicana Jacky Nava y apenas pudo analizar el combate, debido al nerviosismo de ver a su hermana menor en un enfrentamiento complicado.

Al finalizar la pelea, Yoka entrevistó a la nueva campeona mundial de la familia, tal y cono se pudo apreciar en la transmisión de TD+.

La emoción de Naomy al ser entrevistada por su hermana Yokasta Valle ¡Dos campeonas mundiales en la familia! pic.twitter.com/6RG5fjNdfi — TD Más (@tdmascrc) March 2, 2025

“Sabía que iba a ser una pelea difícil porque las mexicanas son muy aguerridas. Además, entraba mucho con la cabeza y me preocupaba que me cortara. Le doy gracias a Dios por el triunfo y me siento muy feliz”, comentó Naomy.

—¿Qué se siente ser campeona mundial? Copiado!

Consultó Yoka visiblemente emocionada, al ver a su hermana con el cinturón de campeonato.

“La verdad, una felicidad muy grande. Más aún el poder trabajar con vos, porque entreno con vos desde los 12 años. Sos mi inspiración a seguir, estoy demasiado feliz de ser una campeona mundial como mi hermana”, respondió Naomy con la voz entrecortada, sin poder contener las lágrimas.

La nueva campeona mundial juvenil del CMB tampoco pudo ocultar su emoción al estar junto a la excampeona mexicana Jacky Nava, a quien le confesó que era su gran admiradora.

“Le decía a Yoka que soy su súperfan. Vi sus peleas y dije: ‘¡wow, soy su fan!’. Incluso mi entrenador, Jacob Panda Najar, me contó que ella entrenó en Jiquipilco, Toluca. Me dije: ‘Si ella pudo, yo también’. Le prometí a Yokasta que, cuando ganara, nos tomaríamos una foto juntas”, aseguró Naomy.

Naomy Valle se vio sorprendida por la ‘Mexicanita’

La peleadora costarricense admitió que Sánchez fue una rival complicada por su estilo de boxeo e incluso, en ciertos momentos, se vio sorprendida en un intercambio de golpes.

“En un cruce de rectos de derecha, ella me pegó fuerte en la nariz y eso fue lo que me hizo sangrar. Mi entrenador, el ‘Panda’ Najar, me dijo que tenía que estar más atenta y cuidarme más. Es claro que debo concentrarme mejor y no darle libertades a la ‘Mexicanita’ Sánchez”, confesó Naomy.

La joven pugilista agradeció a los aficionados que siempre la han apoyado y aseguró que el título es para toda Costa Rica.

“Esto es para ustedes, para y por la gente que me apoya, para mi familia. Prometo seguir mejorando y hacer que el himno nacional suene por todo el mundo”, añadió Naomy entre sonrisas.

Yokasta retomó la palabra y destacó el esfuerzo, la dedicación y la determinación de su hermana para alcanzar sus objetivos.

“La verdad, estoy muy feliz por Naomy. Ha trabajado muchísimo. Desde los 12 años entrena conmigo en el gimnasio, donde hace sparring conmigo. Hoy quiero decirle a Costa Rica que tenemos una nueva campeona mundial. Esto es apenas el inicio, pero si es difícil llegar, es más difícil mantenerse, así que tiene que seguir entrenando conmigo siempre”, bromeó Yoka.

Naomy, como si fuera un “intercambio de golpes” con su hermana mayor, elogió su constancia y agradeció sus palabras.

“Hay que entrenar duro, exigirse en cada sesión. Yoka es un ejemplo, porque, a pesar de ser seis veces campeona del mundo, sigue siendo la misma de siempre. Nunca ha cambiado y todos los días se esfuerza por mejorar”, concluyó Naomy.