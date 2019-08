"Estaba demasiado nerviosa. Todos los nervios y las emociones se me vinieron encima al reventarse los lentes. No sabía qué hacer, ya me iba a lanzar a la piscina así (sin lentes), pero en eso apareció mi entrenador. Precisamente creo que toda esa adrenalina me ayudó al final para darlo todo y ganar la medalla”, confesó Haase, en una entrevista del Comité Olímpico de Costa Rica.