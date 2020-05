“Eran las 8:39 a. m. cuando recibí un WhatsApp de Juan, de este viernes 8 mayo del 2020, en el que me dijo: ‘Buen día, estoy recogiendo víveres para los trabajadores del Ojo (de Agua) y los de afuera’. Además, me mandó una foto de dos diarios de ¢8.920, canasta básica, ahorro máximo dicen las dos bolsitas que me imagino había recogido en la mañana. Miré el mensaje y dije: ‘Oh Juan, me mostró la obra pero no me pidió nada’. El sabía que su amigo le iba ayudar, no le conteste porque a esa hora iba para una reunión de lo que él y yo amábamos: la natación”, relató.