Municipalidad de Garabito dona terreno para que Kenneth Tencio instale su parque de BMX

Hace menos de 24 horas Kenneth Tencio estaba buscando un terreno para instalar su parque de BMX, el cual deberá mover porque el lugar donde alquila será utilizado para la construcción de unos condominios.

La solución llegó pronto para el atleta nacional así como para las promesas de esta y otras disciplinas.

En un acto celebrado este jueves en Jacó, la Municipalidad de Garabito anunció la donación de un terreno de 5.000 metros cuadrados para ubicar el parque.

El mismo Tencio había mencionado la importancia de ese tamaño, para poder incluir todo lo que tiene actualmente e incluso hacer algunas modificaciones.

“Agradezco este apoyo porque también es inversión para ustedes mismos. Esto traerá beneficios para todos y si no ahí voy a estar yo para responder” — Kenneth Tencio

La noticia la dio a conocer Gerardo Calderón, presidente de la Comisión de Desarrollo Turístico de Garabito.

“Como comisión, junto con la municipalidad hemos encontrado un terreno para que usted realice su parque, su sueño, y que tengamos muchísimos Kenneth Tencio para el futuro”, mencionó durante la conferencia de prensa donde también se le dio un certificado al atleta como hijo pródigo del cantón.

El parque está dentro de un proyecto llamado Ciudad Gubernamental - Quebrada Bonita. En principio el terreno sería de 3.000 metros, pero al hablar con Tencio decidieron ampliarlo.

“Es lo que se necesita para que el sueño sea completo y podamos colaborar con ese bien que usted va a hacer a la juventud. Esto traerá beneficios a nosotros como cantón, porque atraerá el deporte y también a todo el comercio”, explicó.

El nacido en Cartago, pero quien tiene varios años de residir en Jacó, agradeció el recibimiento y también la disposición de las autoridades, entre ellas el alcalde del cantón, Tobías Murillo.

Murillo aseguró que Tencio tendrá “las condiciones para que siga surgiendo y ayude a nuevas generaciones”.

“Este es su pueblo, aquí están sus amigos y tiene el respaldo que usted necesita. Usted es hijo del cantón de Garabito y de aquí no lo vamos a dejar ir. Para nosotros los garabiteños es un orgullo tener un atleta así, siéntase en su casa”, añadió.

Pero más allá de ser un sueño propio, Tencio destacó la importancia de servir a otros atletas, incluso de otros deportes, pues el parque no solo estará acondicionado para la práctica del BMX Freestyle.

“El parque no es solo para mí, tenemos personas que ahora viven en Jacó porque saben que es el lugar para entrenar. (...) Cuando me vine a vivir a Jacó me decían que ahí hay muchos problemas, fiestas y, no lo digo ahora, se los dije antes, Jacó es otra cosa, es la ciudad deportiva, la gente viene a hacer deporte, viene a una playa, a surfear, tenemos el estadio nacional del surf, es gente que no viene a buscar la fiesta sino buscar deporte y por eso vine yo acá”, expresó.

Contar con un parque propio fue una de las herramientas que utilizó el brumoso para elaborar y practicar sus trucos, no solo para los Juegos Olímpicos, sino además para los campeonatos mundiales de la especialidad, con los cuales consiguió los puntos para ir a Japón.