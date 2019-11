“En los últimos 15 días padecía de una gripe muy fuerte. En la última semana lo más que hice fue rodar casa, no sabía en qué estado iba a llegar porque sinceramente no estaba bien. Sin embargo, pude recuperarme a tiempo y cada día me sentí mejor y con mayor confianza para culminar una carrera que es muy exigente, pero a la a vez es muy bonita”, manifestó Mena.