Milagro Mena marca otro hito al ser la primera tica en completar el Giro de Italia

Después de diez etapas, Milagro Mena sonríe, como la primera tica en completar el Giro de Italia. (Eder Garcés)

Milagro Mena está emocionada por lo que ha conseguido hasta ahora, pero se ilusiona más con lo que puede venir, porque con sus pedalazos se demuestra que no tiene límites.

La orotinense que en Río 2016 se convirtió en la primera mujer en tomar la partida en la prueba del ciclismo de ruta de unos Juegos Olímpicos, ahora logró lo que ninguna otra corredora nacional había hecho hasta el momento.

Milagro Mena, quien forma parte del equipo Servetto-Makhymo-Beltrami TSA completó el Giro de Italia, 1:49:09 de Annemiek van Vleuten, de Países Bajos, quien se dejó la corona del ‘Giro Donne’.

“Agradecida con Dios por las fuerzas. Agradecida con cada una de las personas que ha sido pieza fundamental para llegar hasta aquí. Gracias a todos (as) ustedes por ese apoyo diario, infinitas gracias”, escribió Milagro Mena en su cuenta de Instagram.

Detalló que cerró su primer Giro de Italia con la posición 87 en la general.

“No es el resultado que quería, este domingo perdí nueve posiciones, pero ya mis piernas no daban más, fueron diez días sin masaje de recuperación. No es excusa”, comentó.

Para ella, esas situaciones, más los raspones que tiene en su cuerpo por algunas caídas que se llevó durante la exigente competencia, le dan más valor a su hazaña.

“Esto hace que el terminar mi primer Giro, a pesar de distintas adversidades, sepa aún mejor. Confío que no será solo uno en mi vida. Estoy feliz, lo logré. Chicas, no paren de soñar, no paren de trabajar duro, entrenen y entreguen sus sueños a Dios. Todo es posible. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos (as)”, finalizó Milagro Mena.