Milagro Mena llora luego de ingrata exclusión en la prueba del ciclismo de ruta de París 2024

La ciclista Milagro Mena Solano se sentía fuerte y confiada de hacer una buena carrera en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024, con la esperanza de convertirse en la primera tica en terminar el evento.

Sin embargo, los imponderables del deporte, de la manera más ingrata, evitaron que Milagro cumpliera con el objetivo que se había trazado. Había hecho una competencia muy inteligente, y todo parecía indicar que iba a hacer historia en el deporte costarricense.

Cuando restaban 65 kilómetros para la culminación de la carrera, Milagro sufrió una fuerte caída. Luego de un columpio, una de las competidoras de Bélgica perdió el equilibrio y su bicicleta impactó a la nacional, quien cayó al suelo. Aunque rápidamente se puso de pie y se subió a la bici, no pudo lograr el anhelo de llegar a la línea de meta, al ser retirada por uno de los comisarios de la carrera debido a un retraso de más de 10 minutos, a falta de 34.5 kilómetros para el final.

El tiempo de descalificación se establece durante un congresillo técnico previo a la competencia, donde se indican los tiempos y porcentajes para retirar a un corredor cuando se queda atrás. Según Milagro Mena, su descalificación se hizo antes de lo que se había señalado en la reunión previa al evento.

“Fue una carrera dura. Venía haciendo la carrera de mi vida, bien colocada, siempre al frente, cuidando la alimentación y la hidratación. Venía haciendo todo de manera excelente”, comentó Mena en un video enviado por el departamento de prensa del Comité Olímpico de Costa Rica.

Visiblemente consternada por su suerte, la orotinense explicó cómo se dio el percance donde terminó en el suelo.

“Una caída en el grupo terminó por botarme. Se me dañó un poco la bicicleta, traté de repararla, pero luego tuve que cambiarla por la bicicleta de repuestos y perdí tiempo importante. Sin embargo, seguí luchando, quería hacer la mejor carrera posible para Costa Rica”, manifestó Mena.

La ciclista Milagro Mena (86) sufrió una fuerte caída cuando restaban kilómetro 65 kilómetros de la competencia. Reproducción de pantalla (Captura)

Milagro Mena fue sorprendida por comisario de la prueba

La pedalista hizo todo lo posible para recortar la ventaja con respecto al pelotón y tratar de conectar con algún grupo, junto con cuatro corredoras que se quedaron rezagadas, entre ellas la mexicana Marcela Prieto, quien también se había caído. No obstante, la nacional se vio sorprendida por los jueces de la competencia que le dieron una mala noticia.

“En cierto momento, el comisario de la carrera llega y nos detiene. Le pregunté por qué, y me dice que tenemos más de 10 minutos de diferencia. Le digo que se había acordado (en el congresillo) que se sacaba de la prueba cuando la diferencia era mayor a 19 minutos. No fue así, nos retiraron y no hay cómo seguir más. Me duele muchísimo”, añadió Mena.

Pese al resultado, Milagro confesó que lo dio todo por realizar una digna presentación y poner el ciclismo femenino costarricense en lo más alto.

“Así es el ciclismo, así son las cosas, así es este deporte. Lo que puedo garantizarles es que di todo de mí. Dejé todo en la carrera. De verdad, agradecerles el infinito apoyo que me han dado. Entregué todo y hasta allí pudimos seguir”, recalcó Mena entre lágrimas.

En las justas de Río 2016, Milagro también fue retirada a los 104 kilómetros de la prueba, mientras que María José Vargas lo vivió en Tokio 2020 a los 90 kilómetros.

La única ciclista tica que ha terminado su competencia olímpica es Karen Matamoros, quien lo logró hace 20 años, en las justas de Atenas 2004, pero en la modalidad de Cross Country, en el ciclismo de montaña.