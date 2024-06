Luto en el fisicoculturismo: muere a los 36 años deportista a días de una competencia

El fisicoculturismo brasileño está de luto. El 26 de junio falleció Cintia Goldani, destacada fisicoculturista de 36 años, a causa de una sepsis pulmonar derivada de una neumonía bacteriana.

Goldani, originaria de Río Grande do Sul, se preparaba para debutar en una competencia oficial en julio en Curitiba. Además de competir en la categoría Figura, ofrecía asesoría y coaching de poses a otros atletas. Su pasión por el culturismo y el fútbol, especialmente por el club Gremio, era evidente en sus redes sociales.

En su última publicación en Instagram el 17 de junio, escribió: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito”.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Musclecontest International, organizadores del evento, quienes expresaron su pesar y condolencias. “Con gran pesar y tristeza les informamos del fallecimiento de Cintia Goldani debido a complicaciones de una neumonía. Cintia era un ángel en forma humana. Dios necesitaba refuerzos en el cielo. Ella nunca será olvidada por la familia MuscleContest”, comunicaron.

Medios locales informaron que Goldani se descompensó y fue trasladada rápidamente a un hospital en Río de Janeiro, pero no logró sobrevivir. Sus restos serán trasladados a Porto Alegre para ser velados por su familia y amigos cercanos.

Gustavo César, fisicoculturista y pareja de Goldani desde principios de año, la recordó con cariño en redes sociales, describiéndola como una persona profundamente enamorada del fisicoculturismo. “Te amo mucho y merecías recibir mucho más amor de mi parte. Mi amor es tan verdadero como lo es, pero en mi vida sucedieron cosas antes de ti que me hicieron terminar entregándome por completo. Tú me enseñaste a amar de verdad, amar con el alma, me demostraste el amor verdadero y ahora este sentimiento en mi corazón será infinito. Siempre te llevaré conmigo mientras dure este verano en este mundo y pronto nos encontraremos en la eternidad”, escribió.

