Otros deportes

Limón será sede de uno de los eventos más importantes de ciclismo de montaña en la región

La competencia de ciclismo se llevará a cabo el próximo 19 de octubre, con una distancia de 74,5 kilómetros

Por Juan Diego Villarreal
09/03/2024 Reserva Conchal, Guanacaste. Este sábado se realizó la primera etapa del Kivelix Kölbi Trophy 2024, una competencia de ciclismo de montaña femenino, que contó con la participación de 192 ciclistas quienes recorrieron calles, trillos y playa por aproximadamente 35 kilómetros para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Campeonato Iberoamericano de Ciclismo de montaña, se realizará por segundo año consecutivo en Costa rica. (Rafael Pacheco Granados)







Campeonato Iberoamericano19 de octubreLimón
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

