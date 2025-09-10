Limón será sede de uno de los eventos más importantes de ciclismo de montaña en la región

El Campeonato Iberoamericano de Ciclismo de montaña, se realizará por segundo año consecutivo en Costa rica.

Los exóticos paisajes de la provincia de Limón serán la sede del Campeonato Iberoamericano de Ciclismo de Montaña, que por segundo año consecutivo se realizará en Costa Rica.

La competencia tendrá lugar el próximo 19 de octubre de 2025, a partir de las 8 a. m., en la espectacular zona de Valle La Estrella, en Puerto Viejo de Limón.

El recorrido del Iberoamericano de MTB 2025 tendrá una distancia de 74,5 kilómetros, con un ascenso acumulado de 1.161 metros y un descenso total de 1.208 metros, atravesando la imponente geografía del Caribe costarricense.

Según el trazado, el circuito combina carreteras rurales, senderos técnicos y tramos de selva caribeña, ofreciendo un escenario tan desafiante como espectacular.

La primera edición, en 2024, contó con la presencia de los actuales campeones iberoamericanos: los españoles Sergio Mantecón, en la rama masculina, y Nathalia Fischer, en la femenina, consolidando la competencia como una carrera de alto nivel.

Para esta edición también se espera la participación del campeón panamericano de MTB Maratón 2024, el chileno Gesche Antona, quien será una de las grandes figuras en la línea de salida.

Asimismo, la organización prevé recibir delegaciones de países como España, Colombia, Argentina, Nicaragua, Chile, Brasil, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú, entre otros.

Las inscripciones ya están abiertas, tienen un valor de $100 y se realizan exclusivamente a través de la plataforma oficial de inscripción en línea.

“El Campeonato Iberoamericano MTB 2025 no solo busca coronar a los mejores ciclistas de la región, sino también proyectar a Costa Rica como sede de eventos deportivos de talla internacional, contribuyendo al desarrollo del deporte y al turismo en el Caribe”, según comentó Rafael Pacheco, organizador del evento.

En cada categoría se premiará a los cinco primeros lugares, quienes recibirán un título internacional de gran prestigio, respaldado oficialmente por la Federación Costarricense de Ciclismo y la Unión Ciclista Internacional (UCI).