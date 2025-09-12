Otros deportes

Leilani McGonagle tras una maratónica jornada fue implacable para sus rivales

La surfista costarricense Leilani McGonagle sacó a relucir su mejor versión en el Mundial de Surf de la Isa, en El Salvador

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Leilani McGonagle Mundial de Surf de la ISA El Salvador 11 de setiembre del 2025 Fotografía: Pablo Jiménez/ISA
Leilani McGonagle compitió en tres oportunidades en el Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador, para avanzar hasta la ronda 7 de repechaje. Fotografía: Pablo Jiménez/ISA (La Nación/Fotografía: Pablo Jiménez/ISA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leilani McGonagleMundial de Surf de la ISARonda de Repechajes
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.