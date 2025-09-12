Leilani McGonagle tras una maratónica jornada fue implacable para sus rivales

Leilani McGonagle compitió en tres oportunidades en el Mundial de Surf de la ISA, en El Salvador, para avanzar hasta la ronda 7 de repechaje. Fotografía: Pablo Jiménez/ISA

En una exhibición de destreza, arrojo y calidad, la surfista costarricense Leilani McGonagle se clasificó a la ronda 7 del repechaje del Mundial de Surf de la ISA, que se realiza en El Salvador.

Para la oriunda de Pavones fue una jornada maratónica, en la que debió competir en tres ocasiones y demostrar toda su experiencia para mantenerse con vida en la cita mundialista, dejando atrás el cansancio de ingresar al agua con poco descanso.

Leilani disputó la ronda 4 del repechaje, en la cual finalizó segunda con 12.84 puntos, superando a Estela López de Chile, quien cerró con 8.27. La ganadora fue Charlotte Mulley, de Gran Bretaña, con 14.37.

En su segunda participación del día, esta vez en la ronda 5, la costarricense volvió a ubicarse en la segunda posición con una combinación de 10.50, dejando atrás a Teresa Bonvalot de Portugal (9.70) y a Mía Calderón de Puerto Rico (4.83). La vencedora fue la alemana Noah Klapp con 15.33.

La tica logró clasificarse en el último minuto de la serie con una ola en la que obtuvo una puntuación de 5.67, en las acciones celebradas en el sector de La Bocana.

Finalmente, en su tercera intervención y a pesar del cansancio, “La Macha” pasó de primera a la ronda 7 de repechaje con un puntaje de 14.93, superando a Laura Raupp de Brasil (10.27), Kiara Goold de Francia (8.63) y Francisca Veselko de Portugal (5.77). Se espera que McGonagle vuelva a competir este viernes.

Mientras tanto, en la rama masculina, el actual líder del Torneo ALAS, el jacobeño Darshan Antequera, avanzó al repechaje 5 del Mundial al lograr el segundo lugar en su serie con 12.10, misma puntuación que el ganador del heat, Greyson Grant de Suecia.

Tanto Grant como Antequera eliminaron a Rafael Pereira de Venezuela (10.73) y a Sam Piter de Francia (10.33).

Por su parte, el surfista de Matapalo, Tosh Talbot, se despidió del Mundial en la posición 49 del torneo, al tener la mala suerte de competir con un oleaje muy bajo que no le permitió demostrar todo su potencial.

Talbot fue tercero en su serie con 4.94, mientras que la cuarta casilla fue para Gearoid McDaid con 4.93. Los clasificados a la siguiente ronda de repechaje masculino fueron Oliver Heintz de Países Bajos (8.33) y Carlos Escobar de Guatemala (5.17).