Otros deportes

La surfista Mikela Castro recibe su mejor regalo de cumpleaños en una temporada inolvidable

La surfista costarricense Mikela Castro ganó su categoría en el Torneo ALAS Tour Global 2025 y además disputará la clasificación general en El Salvador

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Mikela Castro Bolívar
Mikela Castro Bolívar continúa dejando el nombre de Costa Rica muy en alto, en el surfing latinoamericano. (Facebook Mikela Castro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mikela CastroTour Alas Global 2025Campeona categoría Sub 14
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.