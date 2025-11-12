La surfista Mikela Castro recibe su mejor regalo de cumpleaños en una temporada inolvidable

Mikela Castro Bolívar continúa dejando el nombre de Costa Rica muy en alto, en el surfing latinoamericano.

La surfista limonense Mikela Castro Bolívar volvió a colgarse una medalla de oro en el cierre de la temporada de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS), realizado en Playa El Paredón, Guatemala, al ganar la categoría Sub-14 de la región de Centroamérica del Global Tour 2025, con un total de 10.720 puntos.

Además, en el ranking latinoamericano general del Global Tour, Castro Bolívar se mantiene en la tercera posición, con 14 630 puntos. La última fecha de esta región se llevará a cabo a partir del 17 de noviembre en Punta Mango, El Salvador.

“La verdad fue una buena temporada, tanto en el país como internacionalmente. Pienso que todo se debe al esfuerzo y a las ganas con las que me he estado preparando para mantener un buen nivel, porque las otras niñas vienen surfeando muy bien; por eso una tiene que estar muy bien preparada”, expresó Castro.

De acuerdo con Mikela, su mejor actuación en la temporada fue en la última fecha, en Guatemala, donde logró el trofeo de toda esa zona, según relató a la agencia Servicios Periodísticos Globales.

“Fue muy bonito porque el anuncio de mi victoria se hizo el 8 de noviembre y al día siguiente cumplía 12 años. Fue el mejor regalo que pude tener, porque en ese triunfo estuve acompañada por mi papá y mi mamá; fue algo muy emocionante”, explicó.

Sin embargo, el cierre de la temporada podría traerle más victorias a Mikela, quien se prepara para la final regional del ALAS 2025.

“El 17 de noviembre empiezo a competir en la final latinoamericana del Global Tour, en Punta Mango, El Salvador. Estoy en el tercer lugar del ránquin general y llego con una mentalidad muy positiva, con el objetivo de darle una nueva alegría a todas las chicas de Costa Rica que amamos este deporte”, agregó Castro.

Para la joven surfista, su mayor motivación es su familia, que la apoya incondicionalmente y la mantiene enfocada en mejorar cada día, incluso sacrificando el aspecto económico para permitirle competir en el exterior.

“Somos una familia que lleva el surf en el corazón. Mi padre, Mike Castro, junto con mi mamá, Esmeralda Bolívar, y mi hermano Axel, han sido una inspiración tremenda. Sin la ayuda de ellos jamás habría logrado muchas de las cosas que he conseguido. Desde mis primeros años me inculcaron el amor por el deporte de las olas”, añadió Castro.