“La verdad estoy contento, por supuesto, no tenía programado este año el Giro de Italia, pero un poquito con el tema de las lesiones, que había estado arrastrando, al principio de año con lo de la mano, luego un resfriado que me costó que me saliera y ya había empezado la competición con normalidad”, manifestó Amador en charla con La Nación.