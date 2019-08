“En cada competencia habían circunstancias diferentes, siempre ha ido hacia adelante. La vez pasada le había costado un poco más. Antes de irse me decía: ‘¿cómo me va a ir?’. Y yo le decía: ¿Cuánto ha entrenado? Me respondía: ‘mucho’. Entonces sabíamos que le iba a ir bien, ella internamente se pone la talla, ella siempre le da duro, ella se exige, esta vez ese llanto fue como de mucha felicidad, de emoción, fue por trabajar duro por una meta, no solo por el buen papel:. Es que todo fue muy bueno porque hasta se entró a los Olímpicos”, recalcó.