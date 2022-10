La niña que golpeaba y mordía a sus compañeritos es la nueva campeona mundial Oro de la AMB

Aquella niña de carácter fuerte, de la cual constantemente daban quejas en la escuela a su madre, porque les pegaba a sus compañeritos y hasta los mordía, es hoy la flamante campeona mundial Oro de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Juliana China Rodríguez Acevedo derrotó este jueves por nocaut técnico a la panameña Sayda La Bomba Mosquera en el octavo asalto y se enfundó orgullosa su cinturón. Atrás dejó los malos momentos, su dolor cuando la Asociación Costarricense de Boxeo rechazó la invitación para que ella participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy es solo un mal recuerdo.

Su victoria va más allá del cinturón que solo existe en la AMB y que si bien no tiene el mismo estatus de un título mundial absoluto, convierte a su dueña en aspirante de primera línea para disputar en un futuro el título mundial ante la vigente monarca de la división, la inglesa Shannon Courtenay.

“Como dije el día del pesaje, no hay mal que por bien no venga. Si Dios me dio tantas batallas es porque quería darme está victoria. Estoy muy agradecida con Dios, con el pueblo de Costa Rica, por todas esas personas que vinieron a apoyarme al hotel San José Barceló. Este título es para ustedes y todo lo que venga de ahora en adelante también”, confesó Rodríguez al finalizar el combate.

Juliana 'China' Rodríguez derrotó por nocaut técnico a la panameña Sayda Mosquera, en el octavo asalto, del combate por el título mundial Oro de las 118 libras de la AMB. Fotografía: Albert Marín

“Sayda es una boxeadora bastante mañosa. También es muy habilidosa, sabe pararse en el ring y la verdad tiene una buena pegada, pero nosotros la contrarrestamos, hicimos explotar la bomba, porque la hicimos tocar la lona y le demostramos que no es la única que tiene para pegar también”, añadió.

La entrevista se interrumpe por momentos. Los aficionados la quieren saludar, felicitar y sacarse una fotografía con la nueva campeona de la AMB. Todos desean tocar el cinturón de la pugilista de 24 años y estudiante de Terapia Física.

“Teníamos que contrarrestar el estilo de ella. Empezamos tratando de boxear a la distancia, cuando vimos que teníamos poder para derribarla quisimos ir adentro, imponer nuestras condiciones y no dejar que tomara confianza. La estrategia que planteó nuestro entrenador (Wílmer El Tigre Hernández) poco a poco nos fue funcionando”, enfatizó.

La China en medio de la celebración también busca rostros conocidos, como el paratenista José Pablo Gil o la velocista con discapacidad visual Melissa Calvo, quienes formaron parte de la delegación tica en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ellos son dos de sus grandes amigos y no han faltado a ninguna de sus peleas.

Ejemplo de una guerrera Copiado!

Juliana sabe que su camino fue largo y lleno de dificultades, pero en una de las noches más importantes de su carrera tuvo la compañía de su madre Ana Ruth Acevedo, quien es una profesora de Español sobreviviente de cáncer de mama, quien le enseñó a no rendirse.

Su progenitora la recuerda como la niña de carácter fuerte, que les pegaba y mordía a sus compañeritos, porque entonces, no se dejaba de nadie.

Ese espíritu indomable, heredado de su madre, al luchar contra su mortal enfermedad, fue el artífice de la victoria ante la aguerrida canalera.

“La verdad estaba bastante ansiosa. Tuve que controlar mis emociones antes de subir al ring, pero lo hice de la mejor manera. Conmigo estuvo un equipo de trabajo bastante bueno, como mi manager Ernesto Sandoval, mi promotora Fight Club y empresas como Dorado Bet y Motiva, así como otras organizaciones y patrocinadores que colaboraron cuando más los necesitaba”, manifestó Rodríguez.

Juliana 'China' Rodríguez celebra su victoria ante la panameña Sayda Mosquera. (Albert Marín )

“Hay muchas personas que han estado detrás de mi victoria, pero en especial quiero dedicárselo a mi mamá. Ella es mi ejemplo a seguir, es mi guerrera. Me enseñó a luchar por lo que quiero y a demostrar que siempre se puede salir adelante. A ella le gusta el boxeo, pero le da miedo ver mis combates. Es normal en las mamás”, añadió.

Juliana se aferra a su cinturón, ese que tanto le costó, que le sacó lágrimas de sangre y un enorme sacrificio en cada uno de los entrenamientos.

“También quiero dedicarle este triunfo a todos los costarricenses. Aquellos que nos acompañaron en la pelea y que no pararon de gritar y apoyarme. De verdad se los agradezco. Ahora lo que queda es seguir trabajando en el gimnasio para pronto tener una pelea por un campeonato absoluto”, dijo Rodríguez.