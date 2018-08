“Para mí fue muy dramático, porque el tercer día la segunda mitad de carrera me costó mucho, cuando iba por 11 horas me faltaban cinco kilómetros y tenía que sacar un esfuerzo especial para entrar en el corte (es de 12 horas por día). Fue dramático porque decía: ‘llegué hasta aquí y no lograr eso’”, comentó Feoli, quien culminó en la casilla 27 entre 35 atletas.