Kenneth ‘Pollis’ Tencio tendrá uno de los más grandes retos en su carrera deportiva

Por primera vez en la historia, los ocho mejores riders de BMX Freestyle del mundo fueron convocados para competir en el “Red Bull Featured”, donde destaca la presencia del costarricense Kenneth Pollis Tencio.

La competencia se realizará este sábado 12 de abril a las 11 a. m. (hora de Costa Rica), en la ciudad inglesa de Manchester. Para este evento, los organizadores seleccionaron a los riders “más innovadores”, aquellos cuyos trucos en las rampas son únicos y atrevidos.

“Cuando recibí la noticia me sentí privilegiado. Empecé a entrenar seis días a la semana, entre dos y tres horas diarias. La lista incluye nombres de riders muy buenos, así que comencé a reinventarme con trucos de alto impacto, que provoquen locura en las gradas y buenas calificaciones del jurado”, indicó Tencio al periodista Olman Mora.

Los competidores de este sábado son: Kevin Peraza, de México; Logan Martin, de Australia; Nick Bruce, de Estados Unidos; Mike Vargas, de Canadá; así como Jude Jones, Kieran Reilly y Shaun Gornall, de Inglaterra; y por Costa Rica, Kenneth Tencio.

“A lo largo del tiempo he sido uno de los riders más innovadores del mundo, siempre pensando fuera de la caja. Año tras año he logrado aportar algo nuevo a este deporte. Me enorgullece ser parte de este selecto grupo. Espero poner a la gente de pie en las gradas, que pasen una noche feliz y que se vayan a casa diciendo cosas buenas de Costa Rica”, destacó Tencio.

Kenneth Tencio, quien finalizó cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, compitió recientemente en los X-Knights en Costa Rica; sin embargo, no pudo desarrollar todo su potencial debido a dos fuertes caídas que le impidieron llegar a la final.

En las últimas semanas, Tencio ha entrenado intensamente en el BAC Park 10cio, de su propiedad, donde afinó los trucos que utilizará este sábado en Manchester. Para destacar en el evento, deberá apelar a la valentía y a la innovación en sus movimientos, con el objetivo de lograr las mejores clasificaciones.