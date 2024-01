Kenneth ‘Pollis’ Tencio ensaya truco a 200 metros de altura sobre su querido Jacó

El atleta olímpico y pedalista de BMX freestyle, Kenneth Pollis Tencio, comenzó el 2024 con un nuevo truco al sobrevolar, el pasado domingo 7 de enero, su querido Jacó, en Garabito, desafiando la altura y el vértigo como nunca en su carrera deportiva.

Tencio, quien se prepara para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, se elevó a 200 metros de altura en un parapente, acompañado por Alberto Mata, con el objetivo de experimentar y perfeccionar una maniobra innovadora en el BMX freestyle.

Sin rampas, Tencio y Mata emprendieron el vuelo en este aparato, una especie de paracaídas rectangular desplegado previamente para realizar un descenso controlado, esta vez con una bicicleta atada, sobre la cual iba Tencio. Lanzándose desde una pendiente, maniobraron en las alturas, explicó el periodista Olman Mora.

Alberto Mata y Kenneth Tencio se pusieron creativos combinando las pasiones de cada uno, el parapente y la bicicleta.

- ¿Cómo surgió la idea del truco? Copiado!

- Tengo amigos muy extremos. Con uno de ellos, surgió la oportunidad de ejecutar este truco, y justo este domingo todo se alineó. Entre bromas decidimos probar si era posible, y terminamos volando. Fue solo una prueba de lo que tenemos en mente pronto.

- ¿Dónde fue el despegue y cómo fue el aterrizaje? Copiado!

- Despegamos desde una de las lomas de los denominados arrozales en Jacó y aterrizamos en el mismo lugar. Aunque había incertidumbre, tomamos medidas de seguridad y realizamos pruebas en tierra antes de cometer alguna imprudencia.

- ¿Cuál fue la máxima altura que alcanzaron? Copiado!

- Volamos a unos 200 metros de altura. A pesar de la poca corriente de aire caliente, lo cual ayuda a mantenerse arriba. La prueba fue un descenso rápido y exitoso.

- ¿Cuántos kilómetros recorrieron? Copiado!

- Recorrimos un par de kilómetros solo para asegurarnos de que todo estaba bien para realizar maniobras en el aire en futuros vuelos.

- ¿Sintió miedo durante la experiencia? Copiado!

- Realmente no sentí miedo; confié totalmente en las capacidades del parapentista Alberto Mata y sabía que no tomaría un riesgo que no fuera capaz de manejar.

- ¿Repetiría la experiencia? Copiado!

- De hecho, este fue nuestro vuelo de prueba. Tenemos muchas ideas en mente.

- ¿Se avecinan nuevos retos como este 2024? Copiado!

- Siempre me gusta estar fuera de mi zona de confort y aún sueño con hacer muchas cosas en bici donde nadie lo imaginaría.