Julio César Rangel: ‘No es fácil ganar la Vuelta a Costa Rica’

Julio César Rangel es uno de los ciclistas colombianos que han hecho historia en la Vuelta a Costa Rica.

“Los ticos son muy profesionales en su carrera y la verdad es que no es fácil ganar la Vuelta a Costa Rica. Es una de las mejores carreras del continente y los costarricenses son muy profesionales en su misma competencia”, expresó Julio César Rangel en conversación telefónica con La Nación.

Corriendo con el equipo 2x1 Pizza Tienda El Globo Jaisa A de José Antonio Herrero, Julio César Rangel se dejó el título de la ronda a la tica en el año 2002, tras completar el Prólogo y las 12 etapas con un tiempo de 40:01:53.

Según Rangel, el pedalista tico tiene mucha calidad debido a la topografía montañosa del territorio nacional.

“Se ha demostrado eso que cuando nosotros nos preparamos para esta Vuelta, los principales rivales son los ticos. Muchas veces nos ganaron los ticos a pesar de que nosotros íbamos bien preparados y siempre mirábamos como los primeros oponentes eran los mismos costarricenses por su preparación”, recordó.

Julio César Rangel se coronó campeón de la Vuelta a Costa Rica en 2002. (Francisco Rodríguez, Archivo Grupo Nación)

Este pedalista nativo de Bogotá y conocido en el pelotón como “Popeye” es el rutero que ostenta el récord como el foráneo con más etapas ganadas en la Vuelta Grande.

Julio César Rangel firmó siete fracciones y eso lo coloca como el extranjero con más válidas conquistadas, seguido por el mexicano Manuel Hernández con cinco largadas, al igual que los cubanos Pedro Pablo Pérez y Arnold Alcolea.

De ellos, solo Alcolea se mantiene activo y a partir del domingo 14 de diciembre volará rueda y pedal en la edición cincuentenaria de la Vuelta a Costa Rica.

“Es un honor para mí, sinceramente no sabía que era el extranjero que más etapas había ganado, pero es un honor porque junto a la Vuelta a Colombia, es una de las carreras más duras en Latinoamérica”, citó Julio César Rangel.

Y añadió: “Yo fui muchas veces, estuve en unas diez Vueltas y el recuerdo más grato para mí fue que yo estaba corriendo la Vuelta a Costa Rica y en Colombia nació mi hija que el año pasado cumplió quince años. A los dos días, gané una etapa y se la dediqué a ella”.

La edición 50 de la Vuelta a Costa Rica se disputará del 14 al 25 de diciembre y tendrá un recorrido de 1.511 kilómetros.

