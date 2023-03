Juliana ‘China’ Rodríguez se lució en el ring ante la atenta mirada de Yokasta Valle

En cada uno de sus golpes Juliana China Rodríguez demostró que venía decidida a dejarse el título latinoamericano de las 118 libras, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sin importar la resistencia de su oponente, la mexicana Nelly López.

Rodríguez sacó a relucir lo mejor de su repertorio para ganar después de ocho asaltos por decisión unánime y lucirse ante la mirada de Yokasta Valle, campeona mundial de las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Yoka siguió atenta, en primera fila, cada uno de los episodios del reñido combate y al final, a petición de la promotora Fight Club Promotion, subió al cuadrilátero a imponer el cinturón de campeona a la China Rodríguez, quien en octubre pasado se dejó el Campeonato Mundial Oro de las 118 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo que le permitió ranquearse en el tercer puesto de ese organismo.

“La verdad, para mí fue un orgullo que Yokasta llegara a la pelea, es una referente del boxeo nacional. Me sentí muy feliz que presenciara nuestro evento. Es muy importante para el boxeo que ella esté presente siempre en las diferentes carteleras, por lo que no me queda más que agradecerle a la campeona ese bonito detalle”, comentó Rodríguez.

Juliana destacó que la unión del ámbito del boxeo en nuestro país es necesaria y sobre todo es una oportunidad para que siga creciendo y desarrollándose.

“Como dicen, los campeones se hacen con campeones. Así que apoyándonos entre todos, me parece que tanto el boxeo masculino como femenino va seguir creciendo, lo cual es de suma importancia para nuestro país. Esperamos verla en nuestras siguientes peleas”, añadió Rodríguez.

La pugilista nacional agradeció no solo el apoyo de Valle, sino también de todos los aficionados que asistieron al hotel Barceló San José a observar su enfrentamiento con la mexicana León.

“En lo personal me siento contenta con el calorcito del público que viene a vernos. Todos los aficionados llegan muy alegres, anuentes a disfrutar de la pelea y están aquí a pesar que había otros eventos deportivos. Este año esperamos realizar unos cinco o seis combates más y tener la oportunidad de disputar un combate eliminatorio por un título mundial”, manifestó Rodríguez.

Al consultarle sobre su enfrentamiento con la azfeca León, la China Rodríguez declaró que no fue fácil al medirse a una adversaria que en todo momento opuso una férrea resistencia.

“Sabíamos que la rival venía con un estilo bastante difícil, complicado y poco ortodoxo, por lo que debíamos hacer un combate muy inteligente, a la distancia. Tratar de puntuar, Intentamos el nocaut, más cuando la vimos resentida en el quinto asalto, pero ella es fuerte y aguantó nuestros golpes. Pero lo más importante es que el título quedó en casa”, aseguró Rodríguez.

La China Rodríguez reiteró que es el principio de un año lleno de retos, pero está segura que con su nueva victoria y el título bajo el brazo se le abrirán nuevas oportunidades.

“Desde el inicio le dijimos a la promotora que deseábamos tener peleas fuertes. Deseamos demostrarle a Costa Rica que tenemos la talla. Esto es solo el comienzo, estamos calentando motores al ser la primera pelea del año y sé que las peleas van a estar mucho mejor. Con el título latinoamericano formamos parte de dos de las mejores organizaciones del mundo y van a venir mejores cosas”, dijo Rodríguez.