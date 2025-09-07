Otros deportes

Judo de Costa Rica brilla en la categoría cadete al consagrarse campeón panamericano

La delegación costarricense se impuso a siete países de la región para ganar torneo continental realizado en El Salvador

Por Juan Diego Villarreal
Gabriel Ortiz Morales Medalla de oro Copa Panamericana de Judo Centro y Norte 6 de setiembre del 2025 Cortesía: Guananoticias
Gabriel Ortiz Morales (centro) de Santa Cruz, Guanacaste, se proclamó campeón en la Copa Panamericana de Judo, en la categoría Cadete, que se realizó en El Salvador. Mientras Sebastián Jaén (segundo a la derecha), se dejó el bronce. (La Nación/Cortesía: Guananoticias)







Copa Panameicana de JudoCategoría cadetesCampeonesRonny Gómez.
