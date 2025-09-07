Judo de Costa Rica brilla en la categoría cadete al consagrarse campeón panamericano

Gabriel Ortiz Morales (centro) de Santa Cruz, Guanacaste, se proclamó campeón en la Copa Panamericana de Judo, en la categoría Cadete, que se realizó en El Salvador. Mientras Sebastián Jaén (segundo a la derecha), se dejó el bronce.

La Selección de Judo de Costa Rica, en la categoría Cadete, se coronó campeona de la Copa Panamericana de Judo Centro y Norte, al imponerse sobre delegaciones de Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico, en el evento realizado en El Salvador, durante este fin de semana.

Los nacionales conquistaron un total de 11 medallas: 4 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. El segundo lugar fue para Estados Unidos, con 3 preseas doradas, mientras que Nicaragua sumó 2 oros y 1 plata. En total participaron siete países.

Los ganadores de las medallas de oro para Costa Rica fueron: el santacruceño Gabriel Ortiz, Jimena Morales de Codea Alajuela, Alexis Díaz de Coronado y Mathias Estrada de Escazú.

De acuerdo con Ronny Gómez, exatleta olímpico en Atlanta 1996 y entrenador de la Academia Sabanero, se realizó un gran esfuerzo para que los jóvenes pudieran viajar y competir contra los mejores en categorías infantil y juvenil, demostrando talento y disciplina.

Gabriel Ortiz. Ronny Gómez (entrenador), Sebastián Leiva y Sebastián Jaén, pertenecen a la Academia Judo Sabanero. (La Nación/Cortesía: Guananoticias)

El entrenador destacó el desempeño de Gabriel Ortiz Morales, estudiante del Liceo de Santa Cruz y atleta de la Academia Judo Sabanero, así como el de Sebastián Jaén, ganador de la medalla de bronce, y Sebastián Leiva, quien finalizó cuarto en su categoría, todos santacruceños.

Por su parte, Gabriela Morales Peralta, madre de Gabriel Ortiz, expresó que su hijo hace un gran sacrificio para combinar el estudio con el deporte, y que siempre lo motiva a seguir adelante pese a las dificultades en el camino.

“Estoy muy contenta y muy nerviosa cada vez que él compite. Soy la mamá más orgullosa del mundo y ahora me queda esperarlo y darle un gran abrazo, porque sé todo lo que entrenó para lograr una medalla para Costa Rica”, comentó Morales, muy orgullosa de su hijo.