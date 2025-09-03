Innovadora contrarreloj de ciclismo por equipos mixtos será la novedad del Sprint Challenge en el Parque Viva

Elías Vega de Strada Ciclismo y organizador del Sprint Challege 2025, junto a Kathia Garita, de la Fecoci, dieron los pormenores del evento a realizarse el 14 de setiembre en el Parque Viva.

La segunda fecha del Sprint Challenge 2025, que se disputará el domingo 14 de setiembre en el circuito starcars.com del Parque Viva, traerá un innovador evento de ciclismo que pondrá a prueba la resistencia de los competidores.

Por primera vez, la organización diseñó una contrarreloj para equipos mixtos de cinco integrantes, de los cuales dos deben ser mujeres y tres hombres.

Cada equipo deberá completar cinco vueltas al circuito de 2,029 kilómetros, caracterizado por un trazado plano con ocho curvas: cinco a la izquierda y tres a la derecha.

De acuerdo con el organizador del evento, Elías Vega, esta es una prueba en la que podrán participar academias de ciclismo de todo el país, con el objetivo de ofrecer una competencia muy exigente y novedosa.

La dinámica de la competencia establece que dos escuadras saldrán de la meta de manera simultánea cada minuto y medio, en direcciones opuestas, al estilo de las pruebas de velódromo. El tiempo final del equipo será marcado por la quinta rueda, que debe corresponder a una de las ciclistas femeninas.

“Será una competencia muy interesante, pues debe haber mucha coordinación entre los varones y las mujeres, ya que no pueden descolgarse demasiado ni marcar grandes diferencias entre ambas ramas, con el fin de lograr un buen tiempo. Es una prueba innovadora y tenemos grandes expectativas”, comentó Vega.

El Sprint Challenge 2025 es un evento que se puede desarrollar con total seguridad, en el circuito starcars.com del Parque Viva. (JOHN DURAN)

Ciclismo y atletismo a la pista

Según la organización de Strada Ciclismo, también se correrán pruebas de critérium en las categorías élite, masculina y femenina, así como en máster A, B, C y D. Estas tendrán una duración de una hora y cada 10 minutos se disputarán sprints que otorgarán puntos a los ganadores.

“En esta oportunidad también tendremos un evento para ciclistas de montaña, quienes darán una vuelta al circuito, así como competencias para niños en la modalidad Strider o bicicletas de balance. Además, habrá una feria de patrocinadores con venta de comidas y productos”, agregó Vega.

Pero, no solo habrá ciclismo: a las 6 a. m. se disputarán dos carreras de atletismo, con distancias de 5 y 10 kilómetros, con el fin de que los amantes del running también puedan practicar deporte.

“Sin duda, practicar ciclismo o atletismo en el circuito del Parque Viva es muy seguro por sus dimensiones y porque no circulan autos durante los eventos. Contamos con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), servicio de ambulancia y la póliza correspondiente”, señaló Vega.

De acuerdo a la organización, la tercera y última fecha del Sprint Challenge 2025 se disputará el 12 de octubre y los ganadores reciben puntos en el ranking de la Fecoci, de cara a la Vuelta Ciclística a Costa Rica que se efectuará del 12 al 21 de diciembre del presente año.

La prueba de atletismo inicia a las 6 a. m. y las pruebas de ciclismo a las 9 a. m. Las inscripciones en las diferentes categorías pueden realizarse a través de la página stradaciclismocr.com.