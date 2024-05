Injusticia para Andrea Vargas en su intento por clasificar a Juegos Olímpicos de París 2024

La atleta puriscaleña Andrea Carolina Vargas Mena se llevó un duro golpe este sábado 25 de mayo en su intento de lograr la marca mínima para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, en la prueba de los 100 metros vallas.

De forma sorpresiva, Andrea Carolina Vargas fue convocada de último minuto para competir en la Liga Diamante, en Eugene, Oregón, Estados Unidos. La tica estaba en lista de espera para el evento, y el viernes a las 6 p. m. la llamaron para preguntarle si aceptaba correr.

De inmediato Andrea vio la posibilidad de acabar con la zozobra y sellar su pase a las justas olímpicas, pese a que el mismo viernes se entrenó con normalidad, a doble sesión. Ese desgaste físico la obligaba a poner más empeño.

Incluso, la vallista costarricense recorrió este sábado dos horas en auto para llegar al lugar de la competencia, en la que iba a sustituir a la estadounidense Nia Alí, quien fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y campeona del mundo en el 2019.

No trascendió el motivo por el cual Alí no iba a competir; no obstante, lamentablemente para la tica, finalmente se presentó la corredora de Estados Unidos.

El Comité Olímpico Nacional confirmó que incluso Andrea ya había hecho el calentamiento para la prueba, pero le impidieron competir.

La marca mínima para París en los 100 metros vallas es de 12 segundos con 77 centésimas (12.77).

Andrea Vargas se esfuerza al máximo en cada carrera.

El 28 de abril, Andrea estuvo a tan solo ocho centésimas de obtener el boleto, durante el Campeonato Nacional de Atletismo mayor, realizado en el Estadio Nacional, en San José.

Para su infortunio, ese día golpeó la última valla, lo que la hizo perder tiempo en su afán por cruzar la meta con celeridad.

La puriscaleña ha explicado que los 100 metros vallas es una prueba de mucha perfección, en la que cualquier detalle puede marcar diferencia, por mínimo que sea.

Andrea Vargas intentará en junio alcanzar el tiempo mínimo para estar en París, en una competencia en Atlanta, Estados Unidos, y en el Campeonato Centroamericano de Atletismo en San Salvador.

Hasta ahora, Costa Rica solo tenía dos cupos asegurados en las justas olímpicas, con Brisa Hennessy en el surf y el otro corresponde al ciclismo femenino, que aún debe anunciar a la atleta, aunque posiblemente sea Milagro Mena.

No obstante, este sábado se clasificó el corredor Gerald Drummond en los 400 metros con vallas, al ganar la carrera en la Liga Diamante, en Oregón.